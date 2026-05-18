الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات عسكرية نووية

جنود من بيلاروسيا (أرشيفية)
18 مايو 2026 17:24

قالت السلطات في كل من روسيا وبيلاروسيا إن البلدين أجريا مناورات عسكرية نووية مشتركة، اليوم الاثنين.
وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية أن "من المقرر، خلال المناورات، التدرب على مسائل تتعلق بإيصال الذخائر النووية وإعداد استخدامها بالتعاون مع الجانب الروسي".
وأضافت الوزارة، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن التدريب "لا يستهدف دولة ثالثة ولا يشكل تهديدا للأمن في المنطقة".
وأوضحت الوزارة أن القوات الجوية والصاروخية ستشارك في المناورات.
كانت روسيا نشرت، خلال العام الماضي، في بيلاروسيا صاروخ "أوريشنيك"، أحدث صواريخها فرط الصوتية القادرة على حمل رؤوس نووية.

