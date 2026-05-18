الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان: سلمنا أميركا مقترحا من إيران لإنهاء التصعيد

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان
18 مايو 2026 17:48

أكد مصدر باكستاني أن إسلام آباد، التي تلعب دور الوسيط في جهود السلام، سلمت الولايات ​المتحدة مقترحا معدلا من إيران لإنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
ويسري ⁠وقف إطلاق نار لكن ​المحادثات، التي تتوسط فيها باكستان، توقفت، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار "في مرحلة حرجة".
ولم ​يقدم المصدر الباكستاني ‌أي تفاصيل عن المقترح المعدل. وردا على سؤال من وكالة رويترز للأنباء، عما إذا ⁠كان سد ​الفجوات سيستغرق وقتا، قال المصدر "ليس لدينا الكثير من الوقت".
حثت واشنطن طهران على تفكيك برنامجها النووي ورفع الحصار على مضيق هرمز.
وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن "الوقت يمر" بالنسبة لإيران، مضيفا أنه "من الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا لن يتبقى لهم شيء. الوقت مهم!"
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن من المتوقع أن ​يجتمع ترامب مع كبار مستشاري الأمن القومي الأميركي غدا الثلاثاء لبحث خيارات العمل العسكري في مواجهة إيران.

المصدر: رويترز
باكستان
الولايات المتحدة
إيران
وساطة
