الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تشن غارات على مواقع داعش في نيجيريا

جنود من الجيش النيجيري
18 مايو 2026 18:13

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، اليوم الاثنين، شن غارات جوية جديدة على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق نيجيريا بالتنسيق مع ​الحكومة النيجيرية، في إطار تكثيف العمليات المشتركة ضد جماعات متشددة.
بدورها، أكدت قيادة الدفاع النيجيرية أن الضربات الأحدث نفذت في منطقة "ميتيلي" بولاية ​بورنو، بناء على معلومات مخابرات تفيد بتجمع مسلحين هناك.
وأفاد بيان صادر ​عن الجيش ‌النيجيري بأن غارات جوية متعددة أسفرت ⁠عن مقتل أكثر ​من 20 مسلحا من تنظيم داعش المتشدد.
وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن العمليات لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات ‌الأميركية أو النيجيرية.
تأتي هذه الضربات بعد يوم من مهمة أميركية ‌نيجيرية مشتركة أسفرت عن القضاء على أبو بلال المينوكي، الذي وصفته الحكومتان بأنه الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش المتطرف.

أخبار ذات صلة
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
قتلى بهجوم إرهابي على مدرسة عسكرية في نيجيريا
المصدر: رويترز
غارات أميركية
داعش
نيجيريا
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
اليوم 13:37
جماهير خورفكان تترقب الإدارة الجديدة
الرياضة
جماهير خورفكان تترقب الإدارة الجديدة
اليوم 20:00
21 ميدالية حصاد نادي الشارقة للمرأة في كأس القوس والسهم
الرياضة
21 ميدالية حصاد نادي الشارقة للمرأة في كأس القوس والسهم
اليوم 19:45
مقر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة
اقتصاد
6440 رخصة صادرة ومجددة بالشارقة خلال أبريل بنمو 3%
اليوم 19:42
«نادي الثقة» يحافظ على صدارة دوري السلة للكراسي المتحركة
الرياضة
«نادي الثقة» يحافظ على صدارة دوري السلة للكراسي المتحركة
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©