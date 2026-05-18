أميركا تشن غارات على مواقع داعش في نيجيريا

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، اليوم الاثنين، شن غارات جوية جديدة على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق نيجيريا بالتنسيق مع ​الحكومة النيجيرية، في إطار تكثيف العمليات المشتركة ضد جماعات متشددة.

بدورها، أكدت قيادة الدفاع النيجيرية أن الضربات الأحدث نفذت في منطقة "ميتيلي" بولاية ​بورنو، بناء على معلومات مخابرات تفيد بتجمع مسلحين هناك.

وأفاد بيان صادر ​عن الجيش ‌النيجيري بأن غارات جوية متعددة أسفرت ⁠عن مقتل أكثر ​من 20 مسلحا من تنظيم داعش المتشدد.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن العمليات لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات ‌الأميركية أو النيجيرية.

تأتي هذه الضربات بعد يوم من مهمة أميركية ‌نيجيرية مشتركة أسفرت عن القضاء على أبو بلال المينوكي، الذي وصفته الحكومتان بأنه الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش المتطرف.