الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قتلى وجرحى بإطلاق نار في تركيا

الشرطة تطوق مكان إطلاق النار
18 مايو 2026 20:34

أطلق رجل النار من سلاحه قرب مدينة مرسين في جنوب تركيا، اليوم الاثنين، فقتل أربعة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين بجروح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة.
وقالت وكالتا "دي اتش ايه" و"آي اتش ايه" غير الحكوميتين للأنباء إن المشتبه به، الذي تتم ملاحقته، أطلق النار أولا داخل مطعم فأردى مالكه وموظفا فيه وأصاب العديد من الزبائن، قبل أن يردي رجلين آخرين خلال فراره.

وقع إطلاق النار شمال مدينة طرسوس، على بُعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) شمال شرق مرسين، ما استدعى عملية بحث واسعة النطاق للشرطة للعثور على مطلق النار، شاركت فيها أيضًا طائرات هليكوبتر، بحسب ما أفادت به السلطات.

وأكدت وكالة "دي اتش ايه" أن مطلق النار شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وكان مسلحًا ببندقية صيد.

يأتي هذا العنف بعد شهر من هجومين مسلحين نفذهما مراهقون.

أسفر الهجوم الأول عن إصابة 16 شخصًا، بينما أودى الهجوم الثاني بحياة 10 أشخاص، معظمهم من أطفال المدارس.

المصدر: وكالات
تركيا
إطلاق نار
