الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء أمطار غزيرة على جنوب الصين ووسطها

أرشيفية
19 مايو 2026 12:24

قالت السلطات الصينية إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ​جنوب البلاد ووسطها تسببت في فيضانات عارمة اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن ⁠وفاة 10 أشخاص على الأقل وإغلاق مدارس ​وشركات واضطراب حركة النقل ​وإمدادات ‌الكهرباء.
وذكرت وكالة الأرصاد ⁠الجوية ​الصينية أن مناطق في جيانغشي وآنهوي وهونان وهوبي وقويتشو وقوانغشي وقوانغدونغ وهاينان تواجه بشكل كبير خطر التعرض لكوارث ‌مرتبطة بالأمطار، منها انهيارات أرضية وسيول ‌وفيضانات في المناطق الحضرية فضلاً عن تراكم المياه.

وأكدت السلطات أنها ​بدأت عمليات استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة.
وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) اليوم الثلاثاء أن ستة أشخاص على الأقل لقوا ‌حتفهم بعد سقوط ​شاحنة تقل 15 راكباً في نهر بمنطقة قوانغشي في جنوب غرب الصين وسط هطول أمطار ​غزيرة.
وأضاف ‌أن ثلاثة ⁠آخرين لقوا ‌حتفهم جراء ‌سيول اجتاحت قرية منخفضة في هوبي، بينما لقي شخص ⁠آخر حتفه في مقاطعة هونان ​بجنوب البلاد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه جرى تعليق الدراسة في مدارس وشركات وخدمات نقل، وأن السلطات تجلي سكان بعض المناطق في ​هوبي وهونان.

أخبار ذات صلة
200 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
زلزال قوي يضرب جنوب الصين وإجلاء الآلاف
المصدر: وكالات
فيضانات
الصين
أمطار غزيرة
آخر الأخبار
مستشفى القاسمي يجري أول عملية بتقنية متطورة لعلاج تكلس الشرايين التاجية
علوم الدار
مستشفى القاسمي يجري أول عملية بتقنية متطورة لعلاج تكلس الشرايين التاجية
اليوم 16:07
"موانئ أبوظبي" تعلن انطلاق خدمات السفن السياحية والعبَارات عبر محطاتها في مصر
اقتصاد
"موانئ أبوظبي" تعلن انطلاق خدمات السفن السياحية والعبَارات عبر محطاتها في مصر
اليوم 15:52
«CNN أبوظبي» تتعاون مع «الإعلام الإبداعي».. في دورتها السادسة
الترفيه
«CNN أبوظبي» تتعاون مع «الإعلام الإبداعي».. في دورتها السادسة
اليوم 15:31
منتخب الطاولة يحرز فضية الزوجي المختلط في «الألعاب الخليجية»
الرياضة
منتخب الطاولة يحرز فضية الزوجي المختلط في «الألعاب الخليجية»
اليوم 15:16
معرض «إثراء للتوظيف» ينطلق غداً في العين
علوم الدار
معرض «إثراء للتوظيف» ينطلق غداً في العين
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©