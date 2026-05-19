أمطار غزيرة على جنوب الصين ووسطها تسفر عن ضحايا

قالت السلطات الصينية إن الأمطار الغزيرة التي هطلت ​على جنوب البلاد ووسطها تسببت في فيضانات عارمة اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن وفاة 18 ⁠شخصا على الأقل وإغلاق مدارس وشركات واضطراب حركة ​النقل وإمدادات الكهرباء.

وذكرت وكالة الأرصاد ​الجوية ‌الصينية أن مناطق في ⁠جيانغشي وآنهوي ​وهونان وهوبي وقويتشو وقوانغشي وقوانغدونغ وهاينان تواجه بشكل كبير خطر التعرض لكوارث مرتبطة بالأمطار، منها انهيارات أرضية وسيول وفيضانات في ‌المناطق الحضرية فضلا عن تراكم المياه.

وقالت ‌السلطات إنها خصصت 150 مليون يوان (22.04 مليون دولار) للإغاثة من الكوارث، وبدأت عمليات ​استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة. وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) اليوم الثلاثاء أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد سقوط شاحنة تقل 15 عاملا ‌زراعيا في نهر بمنطقة ​قوانغشي في جنوب غرب الصين وسط هطول أمطار غزيرة. وفي وقائع أخرى، ذكر التلفزيون المركزي أن أربعة آخرين ​لقوا حتفهم جراء ‌سيول ⁠اجتاحت إقليم ‌قويتشو جنوب غرب ‌البلاد، فيما لقي ثلاثة حتفهم في قرية منخفضة في إقليم ⁠هوبي وسط البلاد، ولقي شخص آخر حتفه في ​إقليم هونان بجنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه جرى تعليق الدراسة في مدارس وشركات وخدمات نقل، وأن السلطات تجلي سكان بعض المناطق في هوبي وهونان.