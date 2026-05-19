خبراء الصحة يبحثون خيارات بشأن اللقاحات ضد تفشي فيروس "إيبولا"

تجتمع لجنة من الخبراء تحت قيادة منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء لمناقشة ما إذا كانت ​هناك أي خيارات بشأن اللقاحات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية.

يأتي هذا ⁠الاجتماع، الذي سيعقد عبر الإنترنت، بعدما أعلنت منظمة ​الصحة العالمية وفاة أكثر من ​130 ‌شخصا جراء إصابتهم على ⁠ما يبدو ​بالفيروس و500 حالة إصابة مرتبطة بتفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا.

وقالت المنظمة بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن ‌التفشي يشكل حالة طوارئ صحية عامة.

ولا ‌توجد لقاحات أو علاجات معتمدة لسلالة بونديبوجيو التي تصل نسبة الوفيات الناجمة عنها إلى ​40 بالمئة.

لكن هناك لقاح اسمه إرفيبو من شركة ميرك يستخدم للسلالة الزائيرية. وأظهر اللقاح في الدراسات، التي أجريت على الحيوانات، دلائل على أنه يوفر بعض الحماية ‌من سلالة بونديبوجيو.

وقالت منظمة ​الصحة العالمية وعلماء آخرون إن إمكانية اختبار هذا اللقاح وخيارات أخرى ستكون على جدول أعمال اجتماع المجموعة الاستشارية الفنية ​التابعة للمنظمة. لكن ‌القرار ⁠النهائي ‌سيكون بيد حكومتي الكونجو وأوغندا ‌المجاورة حيث تم اكتشاف حالتين مؤكدتين. وستناقش اللجنة العلاجات المحتملة ⁠أيضا.

وقال الدكتور موسوكا فلاح القائم بأعمال مدير ​قسم العلوم في المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "عندما يحدث تفش لسلالة لا توجد لها تدابير مضادة، سنقدم المشورة بشأن أفضل نهج يمكن اتباعه... سننظر في الأدلة ​المتوفرة لدينا ونتخذ القرار المناسب".



