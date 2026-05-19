الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
البرلمان الأوروبي يمنح ميركل وسام الاستحقاق الأوروبي

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تلقي خطاباً بعد تسلمها وسام الاستحقاق الأوروبي في ستراسبورج
19 مايو 2026 18:46

منح البرلمان الأوروبي المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل وسام الاستحقاق الأوروبي تقديراً لالتزامها تجاه الاتحاد الأوروبي.

وحذّرت ميركل، البالغة من العمر 71 عاماً، خلال مراسم التكريم في مدينة ستراسبورج أمام نواب البرلمان الأوروبي، من أن الديموقراطية تتعرض لضغوط. ودعت ميركل إلى الحفاظ على الديموقراطية وكذلك على السلام والازدهار باعتبارها وعوداً تم التعهد بها لشعوب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت ميركل في البرلمان الأوروبي بشكل خاص على التهديد الذي تمثله وسائل التواصل الاجتماعي على الديموقراطية، "حيث لم تعد الحقائق حقائق فجأة"، وأوضحت أن ذلك يعرّض أسس عصر التنوير الأوروبي للخطر.

وبحسب البرلمان الأوروبي، جاء تكريم ميركل لأسباب من بينها تقدير دورها الحاسم في إقرار المعاهدات الأوروبية المركزية، فضلاً عن قيادتها المستمرة والقائمة على المبادئ.

وتعد ميركل من بين أول 20 شخصية تحصل على هذه الجائزة التي استُحدثت العام الماضي، حيث نالت الطبقة العليا من الوسام (وهي الأعلى ضمن ثلاث طبقات تكريم)، مناصفة مع شخصيات مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس البولندي الأسبق ليخ فاونسا، الذي شارك بدوره في مراسم التسليم في ستراسبورج، بينما غاب زيلينسكي عن الحضور.

 

المصدر: وكالات
البرلمان الأوروبي
أنجيلا ميركل
