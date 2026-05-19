عدد اليوم
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "إيبولا" في الكونغو

عامل صحي
19 مايو 2026 21:22

قالت السلطات في جمهورية الكونجو الديموقراطية اليوم الثلاثاء إنها سجلت 26 وفاة أخرى يشتبه بارتباطها بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة في شرق البلاد، فيما عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه ​البالغ إزاء انتشار المرض.
وترفع الوفيات الجديدة العدد إلى 131 وفاة مرتبطة بتفشي الفيروس في شرق الكونجو. وتشير النشرة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية إلى تسجيل 516 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس و33 إصابة مؤكدة في الكونجو فضلا عن حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة.
وأعلن جيبريسوس ⁠يوم السبت أن تفشي السلالة بونديبوجيو النادرة من الفيروس تمثل حالة طوارئ صحية عامة وتثير قلقا دوليا. 
وقال جان جاك مويمبي، مدير المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في الكونجو لرويترز إن بوتيمبو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها مئات الآلاف، سجلت أول حالتين مؤكدتين أمس الاثنين.
وأوضح ‌مسؤول حكومي في المنطقة أن السلطات الأوغندية بدأت تقيد الحركة عبر معبر إيشاشا-كيشيرو ‌الحدودي للحد من انتشار الفيروس. 

المصدر: وكالات
