الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية» تحذّر من سرعة تفشي إيبولا بالكونغو الديموقراطية

20 مايو 2026 02:46

كينشاسا (وكالات) 

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمس، عن قلقه من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا بالكونغو الديموقراطية، حيث يُرجّح أنه تسبب في 131 وفاة و513 حالة مشتبهاً بها.
وقال غيبرييسوس، في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف «إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد»، مضيفاً، لم أتخذ هذا القرار باستخفاف.
وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزير الصحة بالكونغو الديموقراطية، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره.
وقالت مسؤولة في منظمة ​الصحة العالمية إن من المقرر وصول ⁠6 أطنان من الإمدادات المخصصة ​لمكافحة فيروس ​إيبولا ‌إلى جمهورية الكونجو ⁠الديمقراطية، بما في ذلك معدات حماية ‌شخصية ومستلزمات طبية أخرى.

