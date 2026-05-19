انفجار سيارة مفخخة في دمشق

أودى انفجار سيارة مفخخة بمحيط مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق، أمس، بحياة جندي سوري، فيما أصيب 18 شخصاً آخر، بحسب ما أوردت الوكالة الرسمية «سانا».

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إن «إحدى مجموعات الجيش السوري اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي بدمشق»، مضيفة أنه «‏تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة».

وقال مصدر عسكري سوري، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة انفجرت بالقرب من البوابة الأمامية لمبنى إدارة التسليح.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية لـ«سانا»، إن 18 شخصاً أصيب جراء انفجار السيارة، تم نقلهم إلى المشافي القريبة في المنطقة.

وبالتزامن مع الحادثة، فرضت الجهات الأمنية إجراءات مشددة في محيط المنطقة، حيث أُغلقت الطرق المؤدية إلى مدخل مدينة الدويلعة قرب مبنى إدارة التسليح، بما في ذلك الطرق القادمة من طريق المطار، وساحة العباسيين، وساحة باب توما باتجاه الدويلعة.