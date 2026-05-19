28 قتيلاً بقصف للجيش على سوق في كردفان بالسودان

شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)



قتل 28 شخصاً على الأقل، وأصيب 23، أمس، في هجوم بطائرة مسيَّرة تابعة للجيش السوداني، استهدف مطعماً داخل سوق مكتظة بمدينة غبيش بغرب كردفان في السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي وشهود.

وذكرت صحيفة «السودانية نيوز»، أمس، أن الضربة الجوية وقعت في منطقة مكتظة بالمدنيين، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، في وقت تعيش فيه المدينة أوضاعاً إنسانية متدهورة نتيجة استمرار الحرب في الإقليم. ويأتي الهجوم في سياق تصاعد العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق مختلفة من السودان، حيث تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الاستهداف لتشمل المدنيين والأحياء السكنية والأسواق العامة، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير.

وتُعد مدينة غبيش من المدن التي ظلت لسنوات تتمتع بطابع مدني هادئ نسبياً، إلا أنها باتت مؤخراً تتأثر بشكل مباشر بتداعيات النزاع، ما يضع سكانها في مواجهة مستمرة مع الخطر وانعدام الاستقرار.

وتتجدد الدعوات في أعقاب هذا الحادث إلى ضرورة وقف استهداف المدنيين، وفتح تحقيقات عاجلة، والعمل على حماية السكان من تداعيات الحرب المتصاعدة في البلاد.

وفي السياق، شدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، أسد الله نصر الله، على أن الحل الحقيقي للأزمة السودانية لن يكون إنسانياً فقط، بل سياسياً بالدرجة الأولى، مؤكداً أن وقف الحرب فوراً وفتح الطريق أمام السلام والحوار هما السبيل الوحيد لإنهاء معاناة ملايين السودانيين.

وأوضح المسؤول الأممي لـ«الاتحاد»، أن استمرار النزاع يعني مزيداً من النزوح والانهيار الاقتصادي والإنساني، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم مسار السلام، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وأشار إلى أن نقص التمويل الإنساني بات يشكل تحدياً خطيراً أمام منظمات الإغاثة، موضحاً أن الاستجابة الحالية لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، مما يهدد بتراجع الخدمات الأساسية المقدمة للمتضررين، خاصة في مجالات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية.



مخاطر متزايدة

أكد المسؤول الأممي أن المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، يواجهون مخاطر متزايدة نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي، والتجنيد القسري، والاعتقالات التعسفية، مشدداً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.



دعم

أفاد المسؤول الأممي بأن اللاجئين والنازحين بحاجة ماسة إلى الأمان والمأوى والخدمات الأساسية، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي.

ولا يزال السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم، بعد أن أُجبر نحو 14 مليون شخص على الفرار من منازلهم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بينهم ملايين النازحين داخل البلاد، وآخرون لجأوا إلى دول الجوار، في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.