الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة

قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
20 مايو 2026 02:46

الدوحة (الاتحاد، وكالات)

دعت وزارة الخارجية القطرية إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أن إغلاقه على النحو الحالي يخالف القانون الدولي بشكل كامل.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على أنه لا يجوز لأي دولة، بما فيها إيران، عرقلة أو إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة البحرية.
وأوضح أن «دولة قطر، وفقاً لقواعد القانون الدولي، من حقها المرور الآمن في مضيق هرمز»، مشيراً إلى أن «أولويات قطر تنصب على تثبيت الاستقرار الإقليمي ومنع العودة إلى الأعمال العدائية، بالإضافة إلى إيجاد حل نهائي ومستدام للأزمة بدلاً من تهدئة مؤقتة».
كما أعربت قطر عن دعمها التام لجهود باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن دعم جهود الوساطة هو الأساس الآن لحل الأزمة.
وأضاف المتحدث أن الاتصالات الدولية والإقليمية تركز حالياً على ضمان عودة الاستقرار وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: تكاتف دولي متنامٍ لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
وزارة الخارجية القطرية
إيران
قطر
مضيق هرمز
الملاحة
آخر الأخبار
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات خلال الاجتماع الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة
20 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: تكاتف دولي متنامٍ لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
20 مايو 2026
حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: الحرب قوضت قدرات إيران الهجومية والدفاعية
20 مايو 2026
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
الأخبار العالمية
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
20 مايو 2026
وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور خلال المؤتمر (وكالات)
الأخبار العالمية
«مالية السبع» تبحث مواجهة تداعيات حرب إيران
20 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©