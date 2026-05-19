قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة

الدوحة (الاتحاد، وكالات)



دعت وزارة الخارجية القطرية إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أن إغلاقه على النحو الحالي يخالف القانون الدولي بشكل كامل.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على أنه لا يجوز لأي دولة، بما فيها إيران، عرقلة أو إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة البحرية.

وأوضح أن «دولة قطر، وفقاً لقواعد القانون الدولي، من حقها المرور الآمن في مضيق هرمز»، مشيراً إلى أن «أولويات قطر تنصب على تثبيت الاستقرار الإقليمي ومنع العودة إلى الأعمال العدائية، بالإضافة إلى إيجاد حل نهائي ومستدام للأزمة بدلاً من تهدئة مؤقتة».

كما أعربت قطر عن دعمها التام لجهود باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن دعم جهود الوساطة هو الأساس الآن لحل الأزمة.

وأضاف المتحدث أن الاتصالات الدولية والإقليمية تركز حالياً على ضمان عودة الاستقرار وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.