قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية مكثفة في جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
20 مايو 2026 02:46

بيروت (الاتحاد، وكالات)

قُتل 6 أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في غارات إسرائيلية مكثفة، أمس، على جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، «ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة كفرصير حصدت 4 قتلى بينهم سيدتان وجريحان في غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية على منزل في البلدة ودمرته».
وأشارت إلى أن «فرق الإسعاف عملت على سحب الجثامين من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفيات النبطية»، لافتة إلى «مقتل شخص متأثراً بجروحه التي أصيب بها، جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة تابعة لبلدية حاروف».
وأنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات، رغم تمديد وقف إطلاق النار.
وقال الجيش في بيان: إن «الإخلاء يأتي في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار»، مضيفاً «يضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة، عليكم إخلاء منازلكم فوراً».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. كما أعلن في 23 من الشهر الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع. 

ضحايا

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص منذ 2 مارس، من بينهم عشرات منذ دخول الهدنة الأولى حيز التنفيذ، وفقاً للسلطات اللبنانية. في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن 20 جندياً ومتعاقداً مدنياً واحداً قتلوا في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب.

