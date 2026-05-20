زلزال قوي يضرب أوزبكستان

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، منطقة غرب جمهورية أوزبكستان، وفق ما أفاد به المركز الأورو-متوسطي لرصد الزلازل ومصادر محلية في العاصمة طشقند.

وأوضحت التقارير الأولية أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 83 كيلومتراً جنوب شرق مدينة "أوخكودوك" في إقليم بخارى، وعلى عمق ضحل يبلغ نحو 11 كيلومتراً تحت سطح الأرض، ما تسبب في شعور السكان به بشكل واضح في مناطق مختلفة من غرب ووسط البلاد.





وأشارت وزارة الطوارئ الأوزبكية إلى أن سلطات الدفاع المدني ومركز رصد الزلازل يتابعون الوضع عن كثب لتقييم أي تأثيرات محتملة على البنية التحتية، مؤكدة أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة جراء الهزة الأرضية.