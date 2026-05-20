"حكماء المسلمين" يدين بشدة حادث إطلاق النار على مسجد في مدينة سان دييغو الأميركية

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجداً داخل مركزٍ إسلاميٍّ في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكد المجلس، في بيان له، رفضَه القاطع لكافة أشكال العنف والكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا، واستهداف دُور العبادة والمصلِّين الآمنين، مشددًا على أنَّ مثل هذه الأعمال الإجراميَّة مرفوضةٌ دينيًّا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والقيم الإنسانية ومبادئ التَّعايش المشترك، وتهديداً لأمن المجتمعات واستقرارها.

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطابات الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا، وتجفيف منابع التطرف والتَّحريض بكافة أشكاله وصوره، والعمل على ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والتَّعايش السلمي والأخوَّة الإنسانيَّة بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، مُعربًا عن تضامنه مع ضحايا هذا الحادث الأليم وأُسرِهم.