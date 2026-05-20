الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"حكماء المسلمين" يدين بشدة حادث إطلاق النار على مسجد في مدينة سان دييغو الأميركية

"حكماء المسلمين" يدين بشدة حادث إطلاق النار على مسجد في مدينة سان دييغو الأميركية
20 مايو 2026 09:59

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجداً داخل مركزٍ إسلاميٍّ في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكد المجلس، في بيان له، رفضَه القاطع لكافة أشكال العنف والكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا، واستهداف دُور العبادة والمصلِّين الآمنين، مشددًا على أنَّ مثل هذه الأعمال الإجراميَّة مرفوضةٌ دينيًّا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والقيم الإنسانية ومبادئ التَّعايش المشترك، وتهديداً لأمن المجتمعات واستقرارها.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلّح على المركز الإسلامي في سان دييغو
الأمم المتحدة تدين الهجوم على أكبر مسجد في سان دييغو

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطابات الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا، وتجفيف منابع التطرف والتَّحريض بكافة أشكاله وصوره، والعمل على ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والتَّعايش السلمي والأخوَّة الإنسانيَّة بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، مُعربًا عن تضامنه مع ضحايا هذا الحادث الأليم وأُسرِهم.

المصدر: وام
حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
سان دييغو
آخر الأخبار
«الأولمبية الدولية» تختار عمر المرزوقي ضمن دفعة «القدوات الرياضية» بأولمبياد داكار
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تختار عمر المرزوقي ضمن دفعة «القدوات الرياضية» بأولمبياد داكار
اليوم 12:15
بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي.. منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي
علوم الدار
بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي.. منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي
اليوم 12:12
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي للاطلاع على إنجازات ومستجدات «مركز مواهب» في منطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي للاطلاع على إنجازات ومستجدات «مركز مواهب» في منطقة العين
اليوم 12:07
عمرو سعد.. كوميديان «من أول وجديد»
الترفيه
عمرو سعد.. كوميديان «من أول وجديد»
اليوم 12:03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتعاون الإمارات معتبرة محاولات استهداف محطة «براكة» بمثابة تهديد للسلامة النووية
علوم الدار
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتعاون الإمارات معتبرة محاولات استهداف محطة «براكة» بمثابة تهديد للسلامة النووية
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©