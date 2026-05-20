الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ضوء أخضر أوروبي لتنفيذ الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

20 مايو 2026 15:43

توصل مشرّعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تجنب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأوروبية.

وجاء الاتفاق، الذي أُعلن عنه فجر الأربعاء، بعد نحو عام من توقيع الاتفاق التجاري بين الجانبين، ويتضمن آليات حماية تسمح لبروكسل بتعليق خفض الرسوم الجمركية إذا تسببت الواردات الأميركية في أضرار للصناعة الأوروبية.

كما يمنح الاتفاق المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق الامتيازات الجمركية إذا واصلت واشنطن، حتى نهاية عام 2026، فرض رسوم تتجاوز 15% على منتجات أوروبية من مشتقات الصلب والألمنيوم، وهي من أكثر النقاط الخلافية في المفاوضات، إذ تصل بعض هذه الرسوم حالياً إلى 50%.

ويتضمن الاتفاق أيضاً ما يُعرف بـ"بند الانقضاء"، الذي ينص على انتهاء العمل بالتشريع في 31 ديسمبر 2029 ما لم يتم تجديده، في محاولة لطمأنة أعضاء البرلمان الأوروبي الذين عارضوا خفض الرسوم دون ضمانات كافية.

وأكد مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش أن الاتفاق يثبت موثوقية الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري رغم التوترات، مشيراً إلى أن ملف الصلب كان "الأكثر صعوبة" في المفاوضات. وأضاف أن المسؤولين الأميركيين رحبوا مبدئياً بنتائج الاتفاق.

وينص الاتفاق على استمرار دخول صادرات الكركند الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية لمدة خمس سنوات إضافية، في خطوة رمزية تعود جذورها إلى تفاهمات سابقة منذ عام 2020.

وكان الاتفاق التجاري، الذي تم التوصل إليه في اسكتلندا العام الماضي، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل خفض الرسوم الأوروبية على عدد من السلع الصناعية والزراعية الأميركية إلى الصفر.

غير أن تنفيذ الاتفاق تأخر بسبب خلافات داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تهديدات ترامب بفرض رسوم أعلى، بما في ذلك التلويح برفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25%، وتحذيره من إجراءات أشد في حال عدم تنفيذ الاتفاق قبل 4 يوليو.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على النص النهائي للاتفاق خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإقراره رسمياً.

المصدر: وام
