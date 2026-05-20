قرض أوروبي ضخم لأوكرانيا الشهر المقبل

فالديس دومبروفسكيس خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في باريس (وكالات)
20 مايو 2026 16:47

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عزمه صرف 3.2 مليار يورو (نحو 3.7 مليار دولار) لأوكرانيا الشهر المقبل، في أول دفعة من حزمة قرض كبيرة أُقرت في أبريل الماضي، وذلك ضمن جهود دعم كييف ماليًا في مواجهة تداعيات الأزمة.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن هذه الخطوة تأتي عقب توصل بروكسل وكييف إلى اتفاق بشأن الشروط الأساسية لآلية المساعدة المالية الاستثنائية، المدرجة ضمن القرض الأوسع الذي يبلغ إجماليه 90 مليار يورو.
وأوضح دومبروفسكيس، في تصريحات للصحافيين، أن صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية سيبدأ قرابة منتصف يونيو، بقيمة 3.2 مليار يورو، مشيرًا إلى أن ذلك يبقى مشروطًا بمصادقة أوكرانيا السريعة على الاتفاقية ذات الصلة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في أبريل على هذا القرض، بعد مفاوضات استمرت أشهرًا، خاصة مع المجر التي عارضت تمريره في وقت سابق.
ويتيح البرنامج لأوكرانيا تخصيص نحو 60 مليار يورو للإنفاق العسكري، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار.
وأشار دومبروفسكيس إلى أن بروكسل وكييف لا تزالان تبحثان بعض الجوانب الفنية لبقية القرض، مؤكدًا أن صرف الدفعة الأولى المخصصة للإنفاق العسكري بات وشيكًا.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يغطي هذا التمويل نحو ثلثي الاحتياجات المالية لأوكرانيا خلال العام الجاري والعام المقبل، داعيًا شركاء مجموعة السبع ودولًا أخرى إلى الإسهام بحصصهم.

