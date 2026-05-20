الصين وروسيا توقعان 20 وثيقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية

بكين (وكالات)

وقعت الصين وروسيا، أمس، 20 وثيقة تعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والتكنولوجيا، إلى جانب إصدار بيانين مشتركين في مسعى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترسيخ حسن الجوار والتعاون الودي والدعوة إلى بناء عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إن ذلك جاء عقب مباحثات أجراها الرئيس الصيني شي جي بينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالعاصمة بكين في إطار زيارة رسمية بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة شراكة التنسيق الاستراتيجي والذكرى الـ25 لإبرام معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي الصينية -الروسية.

وأضافت أن المباحثات تطرقت إلى الاتفاق على تمديد فترة هذه المعاهدة للمضي نحو تعزيز التنسيق الاستراتيجي في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدها النظام الدولي.

ونقلت الوكالة عن شي قوله خلال المباحثات، إن العلاقات الصينية -الروسية حققت تطوراً ملحوظاً وقفزة نوعية خلال السنوات الـ25 الماضية بسبب عزم البلدين تعميق الثقة المتبادلة السياسية، وتوسيع التعاون في المجالات كافة.

وأوضح الرئيس الصيني أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة تتم بقدر أكبر من الإنجاز والتنمية وبوتيرة أسرع، حيث حقق التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والثقافة تقدماً مستمراً على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

من جهته، قال بوتين خلال المباحثات، إن العلاقات الثنائية بلغت مستوى عالياً غير مسبوق بفضل الجهود المشتركة، حيث ازداد حجم التبادل التجاري، وتوثقت التبادلات رفيعة المستوى.

وأضاف أن التعاون بين روسيا والصين عنصر مهم للاستقرار في ظل وضع دولي مضطرب، مبدياً رغبة موسكو في العمل مع بكين للحفاظ على سلطة الأمم المتحدة والتنوع الحضاري، والدفع بالنظام الدولي نحو اتجاه أكثر عدلاً وعقلانية.