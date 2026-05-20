الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الصحة العالمية»: خطر تفشي «إيبولا» عالمياً منخفض

مقر منظمة الصحة العالمية
21 مايو 2026 02:17

جنيف (وكالات)

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن خطر استشراء «إيبولا» المتفشّي في جمهورية الكونغو الديموقراطية مرتفع في وسط أفريقيا لكنه منخفض على صعيد العالم، مرجّحة أن يكون المرض بدأ بالانتشار قبل عدّة أشهر.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقرّ المنظمة في جنيف غداة انعقاد لجنة طوارئ معنية بهذه المسألة: «تُقيّم منظمة الصحة العالمية خطر الوباء بأنه مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي».
وأكّدت لجنة الطوارئ المكلّفة بإصدار توصيات في هذا الصدد أن تفشّي (إيبولا) راهناً «لا يستوفي» معايير الطارئة «الجائحة».
من بروكسل، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إيفا هرنشيروفا، إن خطر تفشي فيروس إيبولا في الاتحاد الأوروبي منخفض جداً، مؤكدة أن لا مؤشرات تدعو الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات إضافية تتجاوز إرشادات الصحة العامة المعتادة.

