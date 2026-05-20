الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب: المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث إلى الصحافيين (وكالات)
21 مايو 2026 00:25

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المفاوضات مع إيران وصلت إلى «مراحلها النهائية»، ملوّحاً بإمكانية شن هجمات جديدة إذا لم تفض إلى اتفاق.

وأوضح ترامب أن العمليات العسكرية التي أُطلق عليها اسم «ملحمة الغضب» توقفت قبل نحو ستة أسابيع بموجب وقف لإطلاق النار، إلا أن المحادثات الرامية إلى إنهاء التصعيد لم تحقق تقدماً يذكر منذ ذلك الحين. وأضاف أنه كان على وشك إصدار أوامر بتنفيذ هجمات إضافية، لكنه قرر إرجاء ذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام المسار التفاوضي.

وقال ترامب للصحافيين: «نحن في المراحل النهائية مع إيران. سنرى ما سيحدث. إما أن نبرم اتفاقاً، أو سنلجأ إلى خيارات قاسية، لكنني آمل ألا يحدث ذلك».

وتابع: «سنمنح الأمر فرصة، ولست في عجلة من أمري»، مشيرًا إلى تفضيله تقليل الخسائر البشرية قدر الإمكان.

وفي تصريح لاحق خلال كلمة في أكاديمية خفر السواحل الأميركي، قال ترامب: «ربما سيتعين علينا توجيه ضربات قوية... وربما لا»، مجدداً تأكيده أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

المصدر: وكالات
