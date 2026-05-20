سرقة ساعة ثمينة على هامش مهرجان كان السينمائي

سُرقت ساعة فاخرة تُقدَّر قيمتها بما يتراوح بين 700 ألف ومليون يورو من أحد نزلاء فندق «بالم بيتش» في مدينة كان جنوب فرنسا، تزامنًا مع فعاليات المهرجان السينمائي السنوي، وفق ما أفاد مصدر أمني الأربعاء.

وأوضح المصدر أن الساعة المسروقة تعود إلى علامة «ريتشارد ميل» الراقية، وقد اختفت خلال حالة تدافع قرب دورات المياه داخل الفندق الواقع على بولفار «لا كروازيت» الشهير.

وتشهد مدينة كان سنويًا نشاطًا مكثفًا لعصابات سرقة منظمة تستهدف الأثرياء وزوار المهرجان، ما يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الفعاليات والمواقع الفاخرة.

وبحسب النيابة العامة، تم تسجيل أكثر من 12 حالة سرقة أو محاولة سرقة لساعات فاخرة خلال شهرين فقط من العام الماضي.