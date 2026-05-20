الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سرقة ساعة ثمينة على هامش مهرجان كان السينمائي

سرقة ساعة ثمينة على هامش مهرجان كان السينمائي
21 مايو 2026 00:40

سُرقت ساعة فاخرة تُقدَّر قيمتها بما يتراوح بين 700 ألف ومليون يورو من أحد نزلاء فندق «بالم بيتش» في مدينة كان جنوب فرنسا، تزامنًا مع فعاليات المهرجان السينمائي السنوي، وفق ما أفاد مصدر أمني الأربعاء.

وأوضح المصدر أن الساعة المسروقة تعود إلى علامة «ريتشارد ميل» الراقية، وقد اختفت خلال حالة تدافع قرب دورات المياه داخل الفندق الواقع على بولفار «لا كروازيت» الشهير.

أخبار ذات صلة
«مالية السبع» تبحث مواجهة تداعيات حرب إيران
وزراء مالية مجموعة السبع يجتمعون في باريس

وتشهد مدينة كان سنويًا نشاطًا مكثفًا لعصابات سرقة منظمة تستهدف الأثرياء وزوار المهرجان، ما يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الفعاليات والمواقع الفاخرة.

وبحسب النيابة العامة، تم تسجيل أكثر من 12 حالة سرقة أو محاولة سرقة لساعات فاخرة خلال شهرين فقط من العام الماضي.

المصدر: وكالات
مهرجان كان السينمائي
سرقة
جريمة سرقة
فرنسا
مدينة كان
آخر الأخبار
أطلس مدعوم بالذكاء الاصطناعي يكشف الأضرار الخفية للسمنة
الذكاء الاصطناعي
أطلس مدعوم بالذكاء الاصطناعي يكشف الأضرار الخفية للسمنة
21 مايو 2026
سرقة ساعة ثمينة على هامش مهرجان كان السينمائي
الأخبار العالمية
سرقة ساعة ثمينة على هامش مهرجان كان السينمائي
21 مايو 2026
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث إلى الصحافيين (وكالات)
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية
21 مايو 2026
نجاح كبير لمهرجان أبوظبي العالمي لألعاب القوى
الرياضة
نجاح كبير لمهرجان أبوظبي العالمي لألعاب القوى
21 مايو 2026
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألماني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألماني
21 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©