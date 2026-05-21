تسجيل 139 وفاة و600 إصابة بفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، تسجيل 600 حالة إصابة بفيروس "إيبولا" و139 حالة وفاة ناجمة عنه في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرجحة ارتفاع الأعداد نظراً للفترة التي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف تفشيه في كل من الكونغو وأوغندا.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس في تصريحات إعلامية إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة أكدت خلال اجتماع لها في جنيف أن أحدث تفش لفيروس "إيبولا" من سلالة "بونديبوجيو" النادرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي ولكنه لا يصنف كجائحة، موضحاً أن المنظمة تقيم خطر الوباء بأنه مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي.

من جانبه ذكر رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية تشيكوي إيهيكويزو أن الأولوية القصوى الآن هي تحديد جميع سلاسل انتقال العدوى القائمة ما سيمكن المنظمة من تحديد حجم تفشي المرض بدقة وتقديم الرعاية اللازمة.