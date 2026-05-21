الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا» تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة

طفل يحمل كتاباً قرب مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في مخيم المغازي (أ ف ب)
22 مايو 2026 02:03

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبراء لـ«الاتحاد»: المساعدات الإماراتية إلى غزة تعكس نهجاً ثابتاً في مساندة الأشقاء خلال الأزمات
استكمال إدخال مساعدات «جسر حميد الجوي» إلى غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، من تفاقم المشكلات الصحية المرتبطة بانتشار القوارض والطفيليات في قطاع غزة، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة بأمراض والتهابات جلدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وقالت «الأونروا» في بيان، إن الظروف المعيشية المتردية في القطاع تسهم في اتساع نطاق انتشار الأمراض الجلدية، في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار القوارض والطفيليات بين السكان.
وأضافت «الأونروا» أن طواقمها الطبية تتعامل مع نحو 400 حالة يومياً، مؤكدة أن قدرتها على تقديم الخدمات الصحية يمكن أن تتحسن بشكل أكبر في حال توفر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية. وذكرت «الأونروا» أن الإصابات المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو الجاري تعكس تدهوراً متواصلاً في الأوضاع الصحية والبيئية داخل القطاع، مجددة دعوتها إلى السماح بإدخال الإمدادات الإنسانية والطبية على نطاق واسع.
ويقول عاملون في القطاع الصحي إن انتشار الأمراض الجلدية يرتبط بتدهور الظروف المعيشية في مراكز الإيواء ومناطق النزوح، إضافة إلى الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة ومستلزمات النظافة الشخصية، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.
من جانبه، قال بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن تجمعات النازحين في الخيام تعاني من ظروف صحية وبيئية صعبة أسهمت في انتشار الحشرات والقوارض وتلوث مصادر المياه، ما أدى إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المعدية والجلدية.
وأشار مراد إلى أن الاكتظاظ السكاني في أماكن النزوح يفاقم المخاطر الصحية ويزيد الضغط على المرافق الطبية العاملة، التي تواجه بدورها نقصاً في الأدوية والتجهيزات اللازمة.
ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في مراكز إيواء وخيام مؤقتة داخل قطاع غزة بعد تضرر أو تدمير أعداد كبيرة من المنازل والبنية التحتية خلال الحرب.
وتحذر منظمات أممية وإغاثية بشكل متكرر من تداعيات تدهور الأوضاع الصحية والبيئية، خاصة في ظل محدودية الخدمات الطبية ونقص الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الأدوية ومستلزمات النظافة والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.

الأونروا
الأمراض الجلدية
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
طفل يحمل كتاباً قرب مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في مخيم المغازي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة
22 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة جراء القتال العنيف في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
22 مايو 2026
جانب من اللقاء في القاهرة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة العمل لدفع مسار التسوية في ليبيا
22 مايو 2026
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
علوم الدار
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
22 مايو 2026
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
22 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©