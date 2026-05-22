زيلينسكي: هاجمنا مصفاة نفط في روسيا تبعد 700 كلم من حدودنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن قوات بلاده هاجمت مصفاة نفط روسية في ياروسلافل على بعد 700 كيلومتر تقريبا من الحدود الأوكرانية، في أحدث هجوم ضمن سلسلة ضربات تشنها كييف على منشآت نفطية في روسيا.
أدلى زيلينسكي بهذا التصريح، على تطبيق "تلغرام"، قائلا "شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات على أهداف مرتبطة بمصفاة النفط في ياروسلافل على بعد حوالي 700 كيلومتر من أراضينا".
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، على منصة "إكس"، إن كييف قصفت 11 منشأة نفطية روسية منذ مطلع هذا الشهر حتى يوم 21، من بينها كيريشي وهي واحدة من أكبر مصافي التكرير الروسية.
وكشفت بيانات رسمية ومصادر لرويترز هذا الأسبوع أن بعض مصافي النفط في وسط روسيا اضطرت إلى وقف أو خفض إنتاج الوقود بعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية.