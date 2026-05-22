الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: هاجمنا مصفاة نفط في روسيا تبعد 700 كلم من حدودنا

طائرة مسيرة تحلق في روسيا
22 مايو 2026 18:00

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن قوات بلاده هاجمت مصفاة نفط ​روسية في ياروسلافل على بعد 700 كيلومتر تقريبا من الحدود الأوكرانية، في أحدث هجوم ضمن سلسلة ⁠ضربات تشنها كييف على منشآت نفطية ​في روسيا.
أدلى زيلينسكي بهذا التصريح، ​على ‌تطبيق "تلغرام"، قائلا "شنت قوات الدفاع ⁠الأوكرانية هجمات على أهداف مرتبطة بمصفاة النفط في ياروسلافل على بعد حوالي 700 كيلومتر من أراضينا".
وقالت وزارة ​الدفاع الأوكرانية، على منصة "إكس"، إن كييف قصفت 11 منشأة نفطية روسية منذ مطلع هذا الشهر حتى ​يوم 21، ‌من ⁠بينها ‌كيريشي وهي واحدة من أكبر ‌مصافي التكرير الروسية.
وكشفت بيانات رسمية ومصادر لرويترز هذا ⁠الأسبوع أن بعض مصافي النفط ​في وسط روسيا اضطرت إلى وقف أو خفض إنتاج الوقود بعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية.

أخبار ذات صلة
روسيا: نقلنا ذخائر نووية إلى بيلاروسيا
الصين وروسيا توقعان 20 وثيقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية
المصدر: وكالات
مصفاة نفط
روسيا
هجوم
آخر الأخبار
مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
اليوم 17:30
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": درجات الحرارة تميل للانخفاض غداً
اليوم 18:11
طائرة مسيرة تحلق في روسيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: هاجمنا مصفاة نفط في روسيا تبعد 700 كلم من حدودنا
اليوم 18:00
الشارقة يتصدر المجموعة الأولى في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
الرياضة
الشارقة يتصدر المجموعة الأولى في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
اليوم 17:50
الإمارات ترحّب باعتماد منظمة الصحة العالمية قراراً خليجياً - أردنياً يدين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الصحية
علوم الدار
الإمارات ترحّب باعتماد منظمة الصحة العالمية قراراً خليجياً - أردنياً يدين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الصحية
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©