زيلينسكي: هاجمنا مصفاة نفط في روسيا تبعد 700 كلم من حدودنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن قوات بلاده هاجمت مصفاة نفط ​روسية في ياروسلافل على بعد 700 كيلومتر تقريبا من الحدود الأوكرانية، في أحدث هجوم ضمن سلسلة ⁠ضربات تشنها كييف على منشآت نفطية ​في روسيا.

أدلى زيلينسكي بهذا التصريح، ​على ‌تطبيق "تلغرام"، قائلا "شنت قوات الدفاع ⁠الأوكرانية هجمات على أهداف مرتبطة بمصفاة النفط في ياروسلافل على بعد حوالي 700 كيلومتر من أراضينا".

وقالت وزارة ​الدفاع الأوكرانية، على منصة "إكس"، إن كييف قصفت 11 منشأة نفطية روسية منذ مطلع هذا الشهر حتى ​يوم 21، ‌من ⁠بينها ‌كيريشي وهي واحدة من أكبر ‌مصافي التكرير الروسية.

وكشفت بيانات رسمية ومصادر لرويترز هذا ⁠الأسبوع أن بعض مصافي النفط ​في وسط روسيا اضطرت إلى وقف أو خفض إنتاج الوقود بعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية.