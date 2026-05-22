لافروف: الحل النهائي بشأن أوكرانيا سيكون عبر تسوية

آثار معارك وقصف في أوكرانيا
22 مايو 2026 18:23

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو تدرك أن الحل النهائي بشأن الأزمة الأوكرانية سيكون نتيجة تسوية.

وأضاف لافروف، خلال إحاطة صحفية "أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في تعليقه الأخير على مفاوضاتنا مع الأميركيين بشأن الأزمة الأوكرانية، إلى أن لدينا موقفًا مبدئيًا وسنحققه إما عبر المفاوضات أو من خلال عملية عسكرية خاصة. لكننا نُدرك أن التوصل إلى تسوية نهائية سيكون نتيجةً لتسوية ودية، كما هو الحال في أي قضية تُشارك فيها، بشكل أو بآخر، عدة دول"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكانت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، قالت في تصريحات صحفية "تسوية الأزمة حول أوكرانيا، يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي".

وكشفت زاخاروفا عن أن روسيا لم ترفض قط الانخراط في مباحثات جوهرية حول سبل تسوية الوضع المحيط بأوكرانيا، غير أن الدول الأوروبية لا تُبدي أي رغبة لحل الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت "كما يتضح من تصريحات وأفعال القادة الأوروبيين... لا توجد حاليا أي رغبة حقيقية في حل الأزمة بل يُلاحَظ العكس تمامًا".

