الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
فرنسا.. غابرييل أتال يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة 2027

22 مايو 2026 20:17

أعلن غابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث، ترشحه للانتخابات الرئاسية، معلنا انتماءه إلى تيار الوسط لخلافة إيمانويل ماكرون في عام 2027.

وقال أتال زعيم حزب "رينيسانس"، الذي ينتمي إليه ماكرون، في خطاب ألقاه في بلدة "مور دي باريه" بجنوب فرنسا "لكوني أحب فرنسا والشعب الفرنسي حبا عميقا، فقد قررت الترشح لرئاسة الجمهورية".

وشغل أتال، البالغ من العمر 37 عاما، مناصب رفيعة مختلفة خلال ولايتي ماكرون، من بينها وزير الميزانية ووزير التعليم. وتم تعيينه رئيسا للوزراء في يناير 2024 وهو في الرابعة والثلاثين من عمره.

وبعد أن حل ماكرون الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي)، في يونيو من العام نفسه، انهارت الحكومة، لكن أتال بقي في منصبه كرئيس حكومة تصريف أعمال إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد في سبتمبر الماضي.

وبدأت ملامح السباق لخلافة ماكرون، الذي يمنعه الدستور من الترشح مجددا، في التشكل.

غابريل أتال
الانتخابات الرئاسية
فرنسا
