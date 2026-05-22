الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روبيو يعلّق على المحادثات الجارية مع إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدلي بتصريح صحفي
22 مايو 2026 20:32

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ترى بعض التقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى هذه الغاية.
وقال روبيو للصحفيين، بعد اجتماع وزراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في السويد "لقد تحقق بعض التقدم، ⁠ولن أبالغ في تقديره ولن أقلل منه. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، ولم نصل إلى مبتغانا بعد، وآمل أن نصل إليه".
وعاود روبيو التأكيد ​على تصريحاته التي أدلى بها أمس الخميس، ووصف فيها خطط إيران لفرض رسوم عبور على المضيق الذي يمر منه خمس النفط والغاز ​الطبيعي المسال في العالم ‌بأنها "غير مقبولة".
وأضاف روبيو "نحن نتعامل مع مجموعة صعبة المراس للغاية، وإذا لم يتغير ⁠الوضع، فقد أوضح ​الرئيس أن لديه خيارات أخرى".
وأفاد بأن الولايات المتحدة لم تطلب من حلف الناتو المساعدة في معاودة فتح مضيق هرمز، لكنه شدد على وجود خطة بديلة إذا رفضت إيران ذلك.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضف ترامب، لصحفيين في البيت الأبيض أمس الخميس "سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه، ولا نريده. ربما ندمره ‌بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بحيازته".

المصدر: رويترز
