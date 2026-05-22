لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 3111 قتيلاً

بيروت (الاتحاد)

شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، في وقت تستمر فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل و«حزب الله» على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفلاً، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة «الحافور» بين بلدتي «صديقين» و«قانا» في جنوب لبنان، أدت إلى سقوط 3 إصابات، كما استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بلدة «دير قانون النهر»، ومدينة النبطية، والطريق بين بلدتي «برج رحال» و«دير قانون النهر»، في جنوب لبنان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة «الخيام» في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أمس، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على لبنان الى 3111 شخصاً.

وذكر التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة أن هذا العدد الإجمالي يغطي الفترة منذ 2 مارس وحتى 22 مايو، موضحاً أن عدد المصابين وصل إلى 9432 جريحاً. وأشار إلى أن ضحايا القطاع الصحي بلغ 123 قتيلاً و273 جريحاً.