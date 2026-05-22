السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية» تحذِّر من نقص حاد بالمعدات الطبية في غزة

مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة - أرشيفية
23 مايو 2026 02:00

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 3111 قتيلاً
مغادرة 77 فلسطينياً من غزة للعلاج عبر معبر رفح

حذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من نقص حاد بالمعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددةً بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية.
وقالت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية، راينهيلد فان دي فيردت، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن 53% من المستشفيات و58% من المراكز الصحية تعمل ولكن بشكل جزئي فقط.
وأضافت أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى مواجهتها نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات الطبية، موضحةً أن المشكلة تكمن في أن بعض الإمدادات الطبية تصنفها إسرائيل على أنها ذات استخدام مزدوج.
وشددت فان دي فيردت على أن «هذا يجب أن يتغير. نحن نتحدث عن إمدادات طبية معترف بها دولياً، ويجب التعامل معها على هذا الأساس»، مؤكدةً ضرورة رفع الإجراءات البيروقراطية والقيود المفروضة على الوصول إلى الأدوية والإمدادات الأساسية المعترف بها دولياً.
وحذّرت من أنه «من دون معدات المختبرات والكواشف، لا يمكننا تشخيص الأمراض أو اكتشاف تفشي الأوبئة المحتملة، ومن دون أجهزة تركيز الأكسجين، سيموت المرضى المصابون بأمراض خطيرة».

المعدات الطبية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
منظمة الصحة العالمية
آخر الأخبار
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تكاتف دولي لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
23 مايو 2026
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 3111 قتيلاً
23 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: إعادة توجيه 97 سفينة منذ بدء الحصار على موانئ إيران
23 مايو 2026
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين على شاطئ البحر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
مغادرة 77 فلسطينياً من غزة للعلاج عبر معبر رفح
23 مايو 2026
مستوطنة إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
دعوات أوروبية لإسرائيل لوقف الاستيطان في الضفة الغربية
23 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©