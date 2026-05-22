«الصحة العالمية» تحذِّر من نقص حاد بالمعدات الطبية في غزة

جنيف (الاتحاد)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من نقص حاد بالمعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددةً بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية.

وقالت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية، راينهيلد فان دي فيردت، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن 53% من المستشفيات و58% من المراكز الصحية تعمل ولكن بشكل جزئي فقط.

وأضافت أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى مواجهتها نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات الطبية، موضحةً أن المشكلة تكمن في أن بعض الإمدادات الطبية تصنفها إسرائيل على أنها ذات استخدام مزدوج.

وشددت فان دي فيردت على أن «هذا يجب أن يتغير. نحن نتحدث عن إمدادات طبية معترف بها دولياً، ويجب التعامل معها على هذا الأساس»، مؤكدةً ضرورة رفع الإجراءات البيروقراطية والقيود المفروضة على الوصول إلى الأدوية والإمدادات الأساسية المعترف بها دولياً.

وحذّرت من أنه «من دون معدات المختبرات والكواشف، لا يمكننا تشخيص الأمراض أو اكتشاف تفشي الأوبئة المحتملة، ومن دون أجهزة تركيز الأكسجين، سيموت المرضى المصابون بأمراض خطيرة».