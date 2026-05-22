«سنتكوم»: إعادة توجيه 97 سفينة منذ بدء الحصار على موانئ إيران

واشنطن (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس، تحويل مسار 97 سفينة وتعطيل 4 أخرى منذ بدء الحصار والرقابة البحرية المفروضة على إيران.

وقالت القيادة، إن العمليات البحرية مستمرة في الممرات الاستراتيجية بهدف فرض رقابة صارمة على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، مؤكدة مواصلة إجراءات التفتيش والمتابعة البحرية بالتزامن مع المساعي الدبلوماسية الجارية لاحتواء الأزمة.

وتشدد الولايات المتحدة انتشارها البحري وفرض حصار ورقابة واسعة على الملاحة المرتبطة بإيران.

وتقود باكستان حالياً جهود وساطة بين واشنطن وطهران للحفاظ على الهدنة ومنع تجدد المواجهات العسكرية، بينما لا تزال التوترات البحرية مستمرة في محيط مضيق هرمز مع استمرار الانتهاكات الإيرانية على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق.