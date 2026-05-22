مديرة المخابرات الوطنية الأميركية تقدم استقالتها

قالت تولسي جابارد، اليوم الجمعة، إنها قدمت استقالتها من منصب مدير المخابرات الوطنية، مشيرة إلى التشخيص الطبي لإصابة زوجها بنوع نادر من سرطان العظام، وأنها ستتنحى عن ⁠منصبها لمساعدته.

وأفادت (فوكس نيوز ديجيتال)، في وقت سابق، ​بأن جابارد أبلغت ترامب نيتها الاستقالة خلال اجتماع ​في ‌المكتب البيضاوي اليوم الجمعة. وأضافت ⁠أن ​الاستقالة ستصبح سارية المفعول اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

في ‌رسالة استقالتها المنشورة على موقع "إكس"، ‌عبرت جابارد لترامب عن "امتنانها العميق للثقة التي أولاها إياها وللفرصة التي أتيحت لها لقيادة مكتب مدير ​المخابرات الوطنية خلال مدة عام ونصف العام المنصرمة".

وأشارت إلى تشخيص إصابة زوجها مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظام، وقالت "لا أستطيع أن أطلب منه، بضمير مرتاح، خوض هذه المعركة بمفرده ‌بينما أستمر في هذا ​المنصب المرهق والمستنزف للوقت".

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، أعلن ترامب أن نائب مدير المخابرات الوطنية آرون لوكاس سيتولى المنصب ​بالوكالة.

وقال إن جابارد ‌قامت ⁠بعمل "رائع"، لكن ‌مع تشخيص إصابة ‌زوجها بسرطان العظام، "فإنها ترغب، وهي محقة في ذلك، في أن تكون بجانبه، وأن ⁠تساعده على استعادة صحته، إذ يخوضان معا، ​في الوقت الحالي، معركة شرسة".