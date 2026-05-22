الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو: أميركا ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا

روبيو يدلي بتصريح بعد اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد
22 مايو 2026 23:41

روبيو يحذر: أميركا ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن على حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التعامل مع خفض عدد القوات الأميركية في قارتهم، في حين يستعد الحلف لعقد قمة في تركيا في يوليو المقبل بحضور الرئيس دونالد ترامب.
وقال روبيو للصحافيين عقب اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في هلسينغبورغ في جنوب السويد، إنه سيكون هناك بالفعل "عدد أقل من القوات الأميركية في نهاية المطاف".
وأضاف "الأمر ليس مفاجئا مع أنني أتفهم تماما أنه قد يثير بعض القلق" لدى الحلفاء الأوروبيين.
كما أفاد أنه سيتم الإعلان "اليوم أو في الأيام المقبلة" عن تعديل يتعلق بما يسميه البعض في الناتو "قوات الاحتياط"، وهي مجموعة يمكن حشدها في غضون 180 يوما عند الضرورة.
وفاجأ ترامب مرّة جديدة حلفاءه الأوروبيين بإعلانه، أمس الخميس، أنه سيرسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا، في تراجع واضح عن قرار واشنطن السابق بإلغاء عملية الانتشار المخطط لها.
وجاء تراجع ترامب بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، بشكل مفاجئ، أنها ستسحب 5000 جندي من ألمانيا.
وأكد روبيو أن قرارات بلاده بشأن انتشار قواتها "ليست عقابية"، بل تعود إلى حاجة واشنطن المستمرة إلى "إعادة النظر" في عمليات الانتشار لتلبية احتياجاتها العالمية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في الحفل الأول لمنح وسام الاستحقاق الأوروبي في ستراسبورج
برشلونة «وحش مُفترس» وسط جماهيره بنسبة 100%
المصدر: وكالات
انسحاب
انسحاب القوات الأميركية
أوروبا
حلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
اليوم 17:30
تقنيات جديدة تظهر للمرة الأولى في نهائي كأس رئيس الدولة
الرياضة
تقنيات جديدة تظهر للمرة الأولى في نهائي كأس رئيس الدولة
اليوم 23:53
روبيو يدلي بتصريح بعد اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد
الأخبار العالمية
روبيو: أميركا ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا
اليوم 23:41
نقل مريض يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا إلى مستشفى في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تحذّر من الاستخفاف بخطر انتشار إيبولا
اليوم 23:22
«الأولمبياد الخاص» يعلن برنامج فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يعلن برنامج فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية
اليوم 23:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©