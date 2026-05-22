روبيو: أميركا ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا

روبيو يحذر: أميركا ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن على حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التعامل مع خفض عدد القوات الأميركية في قارتهم، في حين يستعد الحلف لعقد قمة في تركيا في يوليو المقبل بحضور الرئيس دونالد ترامب.

وقال روبيو للصحافيين عقب اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في هلسينغبورغ في جنوب السويد، إنه سيكون هناك بالفعل "عدد أقل من القوات الأميركية في نهاية المطاف".

وأضاف "الأمر ليس مفاجئا مع أنني أتفهم تماما أنه قد يثير بعض القلق" لدى الحلفاء الأوروبيين.

كما أفاد أنه سيتم الإعلان "اليوم أو في الأيام المقبلة" عن تعديل يتعلق بما يسميه البعض في الناتو "قوات الاحتياط"، وهي مجموعة يمكن حشدها في غضون 180 يوما عند الضرورة.

وفاجأ ترامب مرّة جديدة حلفاءه الأوروبيين بإعلانه، أمس الخميس، أنه سيرسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا، في تراجع واضح عن قرار واشنطن السابق بإلغاء عملية الانتشار المخطط لها.

وجاء تراجع ترامب بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، بشكل مفاجئ، أنها ستسحب 5000 جندي من ألمانيا.

وأكد روبيو أن قرارات بلاده بشأن انتشار قواتها "ليست عقابية"، بل تعود إلى حاجة واشنطن المستمرة إلى "إعادة النظر" في عمليات الانتشار لتلبية احتياجاتها العالمية.