السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا توسع نطاق حظر السفر المتعلق بـ"إيبولا"

مسافرون في مطار دالاس الدولي
23 مايو 2026 10:08

حظرت الولايات المتحدة مؤقتا دخول المقيمين الدائمين الشرعيين الذين ​تواجدوا في جمهورية الكونجو الديموقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الـ 21  الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن ​فيروس إيبولا.
وقالت مراكز السيطرة على ​الأمراض ‌والوقاية منها في ⁠بيان أمس إن "تطبيق ​هذه الصلاحية على المقيمين الدائمين الشرعيين لفترة محدودة من الزمن يوفر توازنا بين حماية الصحة العامة وإدارة ‌موارد الاستجابة للطوارئ".
ورفعت منظمة الصحة العالمية أمس ‌الجمعة مستوى خطر تحول سلالة إيبولا النادرة "بونديبوجيو" إلى تفش محلي في ​جمهورية الكونجو الديموقراطية إلى "مرتفع جدا"، وأعلنت أن تفشي المرض هناك وفي أوغندا يمثل حالة طوارئ تثير قلقا دوليا.
وأصدرت مراكز السيطرة على ‌الأمراض والوقاية منها ​الأمر لأول مرة يوم الاثنين بموجب البند 42 من قانون الصحة العامة الأميركي، الذي يسمح للسلطات ​الصحية الاتحادية ‌بمنع ⁠المهاجرين ‌من دخول البلاد لمنع ‌انتشار الأمراض المعدية.

أخبار ذات صلة
«سنتكوم»: إعادة توجيه 97 سفينة منذ بدء الحصار على موانئ إيران
"الصحة العالمية" تحذّر من الاستخفاف بخطر انتشار إيبولا
المصدر: وكالات
أميركا
إيبولا
آخر الأخبار
«متحف اللوفر أبوظبي».. أسبوع من الاحتفالات بعيد الأضحى
الترفيه
«متحف اللوفر أبوظبي».. أسبوع من الاحتفالات بعيد الأضحى
اليوم 11:03
اختتام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي من دون اتفاق
الأخبار العالمية
اختتام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي من دون اتفاق
اليوم 10:42
عمال الإنقاذ يعملون في الموقع بعد انفجار غاز في منجم بمقاطعة تشينيوان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم بالصين
اليوم 10:22
مسافرون في مطار دالاس الدولي
الأخبار العالمية
أميركا توسع نطاق حظر السفر المتعلق بـ"إيبولا"
اليوم 10:08
صاروخ سبيس إكس ستارشيب خلال الرحلة التجريبية الثانية عشرة
الترفيه
"ستارشيب" تعود إلى الأرض بعد رحلتها التجريبية
اليوم 09:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©