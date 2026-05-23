أميركا توسع نطاق حظر السفر المتعلق بـ"إيبولا"

حظرت الولايات المتحدة مؤقتا دخول المقيمين الدائمين الشرعيين الذين ​تواجدوا في جمهورية الكونجو الديموقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الـ 21 الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن ​فيروس إيبولا.

وقالت مراكز السيطرة على ​الأمراض ‌والوقاية منها في ⁠بيان أمس إن "تطبيق ​هذه الصلاحية على المقيمين الدائمين الشرعيين لفترة محدودة من الزمن يوفر توازنا بين حماية الصحة العامة وإدارة ‌موارد الاستجابة للطوارئ".

ورفعت منظمة الصحة العالمية أمس ‌الجمعة مستوى خطر تحول سلالة إيبولا النادرة "بونديبوجيو" إلى تفش محلي في ​جمهورية الكونجو الديموقراطية إلى "مرتفع جدا"، وأعلنت أن تفشي المرض هناك وفي أوغندا يمثل حالة طوارئ تثير قلقا دوليا.

وأصدرت مراكز السيطرة على ‌الأمراض والوقاية منها ​الأمر لأول مرة يوم الاثنين بموجب البند 42 من قانون الصحة العامة الأميركي، الذي يسمح للسلطات ​الصحية الاتحادية ‌بمنع ⁠المهاجرين ‌من دخول البلاد لمنع ‌انتشار الأمراض المعدية.



