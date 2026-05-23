ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم بالصين

لقي 82 شخصا حتفهم في انفجار غاز بمنجم فحم بالصين، بعد ما تردد عن محاصرة عشرات تحت الارض، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

ووقع الحادث في منجم ليوشينيو للفحم بمدينة تشانجتشي، مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، التي ذكرت في بادئ الأمر أن 247 عاملا حوصرا تحت الأرض في ذلك الوقت.

جاء ارتفاع حصيلة القتلى بعد أن ذكرت شينخوا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أن ثمانية اشخاص لقوا حتفهم وحوصر 38 شخصا تحت الأرض.

وتابعت شينخوا أنه يتم التحقيق في سبب الانفجار وتجرى عمليات إنقاذ.