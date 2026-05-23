السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم بالصين

عمال الإنقاذ يعملون في الموقع بعد انفجار غاز في منجم بمقاطعة تشينيوان
23 مايو 2026 10:22

 لقي 82 شخصا حتفهم في انفجار غاز بمنجم فحم بالصين، بعد ما تردد عن محاصرة عشرات تحت الارض، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

ووقع الحادث في منجم ليوشينيو للفحم بمدينة تشانجتشي، مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، التي ذكرت في بادئ الأمر أن 247 عاملا حوصرا تحت الأرض في ذلك الوقت.

أخبار ذات صلة
قتلى بانفجار منجم بالصين
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار وسط الصين

جاء ارتفاع حصيلة القتلى بعد أن ذكرت شينخوا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أن ثمانية اشخاص لقوا حتفهم وحوصر 38 شخصا تحت الأرض.

وتابعت شينخوا أنه يتم التحقيق في سبب الانفجار وتجرى عمليات إنقاذ.

 

المصدر: وكالات
منجم
الصين
آخر الأخبار
«متحف اللوفر أبوظبي».. أسبوع من الاحتفالات بعيد الأضحى
الترفيه
«متحف اللوفر أبوظبي».. أسبوع من الاحتفالات بعيد الأضحى
اليوم 11:03
اختتام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي من دون اتفاق
الأخبار العالمية
اختتام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي من دون اتفاق
اليوم 10:42
عمال الإنقاذ يعملون في الموقع بعد انفجار غاز في منجم بمقاطعة تشينيوان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم بالصين
اليوم 10:22
مسافرون في مطار دالاس الدولي
الأخبار العالمية
أميركا توسع نطاق حظر السفر المتعلق بـ"إيبولا"
اليوم 10:08
صاروخ سبيس إكس ستارشيب خلال الرحلة التجريبية الثانية عشرة
الترفيه
"ستارشيب" تعود إلى الأرض بعد رحلتها التجريبية
اليوم 09:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©