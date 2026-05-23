الولايات المتحدة تكشف عن قاعدة جديدة لطالبي البطاقة الخضراء

ترامب
23 مايو 2026 11:22

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاعدة جديدة تلزم الراغبين في الحصول على البطاقة الخضراء الخاصة بالإقامة الدائمة، بتقديم طلباتهم من خارج الولايات المتحدة مستقبلا.
وقالت دائرة الهجرة والجنسية الأميركية في بيان أمس الجمعة: "من الآن فصاعدا، يتعين على أي أجنبي موجود في الولايات المتحدة بشكل مؤقت ويريد الحصول على البطاقة الخضراء، العودة إلى بلده الأصلي لتقديم الطلب، إلا في حالات استثنائية للغاية".

وفي الوقت الحالي، يسمح النظام لبعض الرعايا الأجانب، وبينهم السياح والطلاب وآخرون، بتقديم طلبات الحصول على البطاقة الخضراء وهم داخل الأراضي الأميركية، وذلك في ظل استيفاء شروط معينة.

 ومن بين الشروط التي كان يجب توفرها، أن لا يكون مقدم الطلب قد يعتزم منذ البداية للبقاء في الولايات المتحدة لفترة طويلة.

وأوضحت دائرة الهجرة أن النظام وضع للأشخاص غير المهاجرين، مثل الطلاب والعمال المؤقتين وحاملي التأشيرات السياحية، للقدوم لفترة قصيرة ولغرض محدد، ثم المغادرة بانتهاء زيارتهم، مؤكدة أن "الزيارة لا ينبغي أن تكون الخطوة الأولى في عملية الحصول على البطاقة الخضراء".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
البطاقة الخضراء
