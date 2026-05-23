الأخبار العالمية

حصيلة جديدة مرتفعة إثر انفجار داخل منجم في الصين

فرق إنقاذ تعمل في المنجم المنكوب في الصين
23 مايو 2026 17:20

قتل ما لا يقل عن 90 شخصا إثر انفجار داخل منجم فحم في شمال شرق الصين، حسبما أفادت fi وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن 247 عاملا كانوا تحت الأرض في منجم "ليوشينيو" حين وقع الحادث عند الساعة 19,29 بالتوقيت المحلي (11,29 ت غ).
وقالت قناة "سي سي تي في" الرسمية إن 90 عاملا على الأقل قضوا في الحادث، وإن 123 أُرسلوا إلى المستشفيات أربعة منهم في حالة حرجة.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 80 عاملا في النفجار.
وأضافت القناة أن 33 عاملا من الذين تلقوا العلاج عادوا إلى بيوتهم.
وكانت القناة تحدثت في وقت سابق عن عدد من المفقودين.
وبثّت "سي سي تي في" صورا لعمال إنقاذ يضعون خوذا ويحملون نقالات، إضافة إلى عدد كبير من سيارات الإسعاف، وقالت إن عمليات الإنقاذ المكثفة تواصلت حتى ظهر السبت.
يقع هذا المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بكين، في مقاطعة شانشي، وهي من أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين.
وبحسب وكالة "شينخوا"، وقع الحادث بسبب تجاوز مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا رائحة له، الحد المسموح به داخل المنجم.
وأوضحت الوكالة أن أحد المسؤولين في الشركة المشغلة للمنجم وُضع "تحت الرقابة وفقا للقانون".
وقال أحد العمال الناجين للتلفزيون الصيني إن سحابة من الدخان انبعثت مع رائحة الكبريت، وأنه رأى عمالا يصابون بالاختناق قبل أن يفقد وعيه.
ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حشد "كل الوسائل" الممكنة لعلاج المصابين، وطالب بإجراء تحقيقات معمقة في الحادث، وفق "شينخوا".
وقال شي إنه يتعيّن "على كل المناطق والهيئات استخلاص الدروس من هذا الحادث، والبقاء في حالة يقظة دائمة بشأن السلامة في العمل (...) والعمل لمنع وقوع حوادث كبرى بشكل حازم".

المصدر: آ ف ب
