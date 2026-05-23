السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أمير قطر وترامب يبحثان المساعي الرامية لتثبيت التهدئة

23 مايو 2026 21:42

استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت خلال اتصال هاتفي، المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن سمو أمير قطر وترامب استعرضا "آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين".

وأضافت الوكالة "كما تناول الاتصال أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية".

وأكد سمو الأمير، خلال الاتصال، موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم.

المصدر: وكالات
