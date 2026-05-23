مناسك الحج تبدأ غداً

مكة المكرمة (الاتحاد)



وصل أكثر من 1.518 مليون حاج إلى السعودية من خارج المملكة، لأداء مناسك الحج غداً الاثنين، وذلك عشية الوقوف بعرفات الثلاثاء، في عدد يتجاوز أرقام الحجاج الدولييّن المسجلة في عام 2025، على ما أفاد مسؤول سعودي.

وقال قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، خلال مؤتمر صحافي: أود الإعلان عن قرب انتهاء فترة قدوم الحجاج من خارج المملكة، وبلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1.518.153 حاجاً قدموا من خارج المملكة، مضيفاً: كان نصيب المنافذ الجوية 1.457.514 والمنافذ البرية 45141 والمنافذ البحرية 6497 حاجــــــاً.

وهذه الأرقام مرشحة للزيادة مع تبقي يوم على انطلاق مناسك الحج غداً الاثنين عشية الوقوف بعرفات الثلاثاء في الركن الأعظم للحجّ. والعام الماضي، بلغ عدد الحجاج 1.673.320 حاجاً، بينهم 1.506.576 من خارج السعودية. يعني هذا أنّ عدد الحجاج الذين وصلوا من الخارج هذا العام تجاوز بالفعل العدد المسجّل في 2025 رغم الاضطرابات الإقليمية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استكمال حصول جميع حجاج دولة الإمارات على التطعيمات الإلزامية المعتمدة لموسم الحج بنسبة 100% قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة في إطار حملة «حج صحي وآمن» التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية والشركاء المعنيين، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية المجتمعية، وتعزيز صحة وسلامة الحجاج خلال مختلف مراحل رحلة الحج.

وأكدت الوزارة أن صحة الحجاج وسلامتهم تمثل أولوية وطنية، وأن توفير التطعيمات الإلزامية لجميع حجاج الدولة يجسد مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الصحية والتنظيمية في الدولة، ويؤكد حرصها على تطبيق أعلى معايير الصحة العامة وترسيخ جودة الحياة وصحة الإنسان ضمن مقدمة الأولويات الوطنية.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة تطوير منظومة وقائية متقدمة تستند إلى التخطيط المبكر ورفع مستوى الوعي الصحي، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جاهزية المجتمع للتعامل مع مختلف التحديات الصحية الموسمية.

وأنجزت الوزارة خطة استباقية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أبوظبي، وذلك لضمان أعلى درجات الجاهزية وتوفير مختلف التسهيلات والخدمات الصحية اللازمة للراغبين في أداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي.

وتحظى صحة الحجاج باهتمام استثنائي، لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، كما تعزز هذه الجهود مكانة دولة الإمارات في تطوير برامج صحية متكاملة قائمة على التخطيط الاستباقي والاستدامة.

وباشرت البعثة الطبية فور وصولها إلى مكة المكرمة تنفيذ خطة الاستعدادات الميدانية، وتجهيز العيادات الطبية بالأدوية والمعدات والمستلزمات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية لحجاج الدولة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

برامج توعية مكثفة

ترتكز هذه الاستعدادات على جهود مسبقة شملت فحص الحجاج وتصنيف الحالات الصحية للتأكد من أهليتهم لأداء مناسك الحج بأمان ويسر، من خلال المراكز الصحية التابعة للجهات الصحية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة.

وحرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تنفيذ برامج توعية مكثفة وفق استراتيجية واضحة تبدأ قبل السفر عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وتستمر أثناء وجود الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة، وصولاً إلى مرحلة ما بعد العودة إلى الدولة.

ونفذت البعثة الطبية تجربة محاكاة عملية لمسار علاج الحاج، تبدأ منذ لحظة دخوله إلى العيادة مروراً بمرحلة فرز وتصنيف الحالات إلى بسيطة ومتوسطة وحرجة، وصولاً إلى تقديم الرعاية الصحية المناسبة أو تحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً إلى المستشفيات المختصة.

كما شملت التجربة محاكاة عمليات نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات التخصصية في مكة المكرمة عبر سيارات إسعاف مجهزة ومدعومة بكوادر طبية مؤهلة، لضمان تقديم الرعاية السريعة والآمنة، وستتكرر هذه الإجراءات في العيادات الثابتة والمتنقلة التابعة للبعثة الطبية في عرفة ومزدلفة ومنى، بما يعزز الجاهزية، ويرفع كفاءة الاستجابة الطبية.

وتضمنت التطعيمات الإلزامية لحجاج الدولة لقاح الحمى الشوكية «الالتهاب السحائي»، إضافة إلى اللقاحات الموصى بها وفق الإرشادات الصحية، وفي مقدمتها لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح المكورات الرئوية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.