الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"إيبولا" يودي بحياة أكثر من 200 شخص في الكونغو وتحذيرات من اتساعه بأفريقيا

"إيبولا" يودي بحياة أكثر من 200 شخص في الكونغو وتحذيرات من اتساعه بأفريقيا
24 مايو 2026 08:27

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية تسجيل أكثر من 200 وفاة من أصل 867 حالة مشتبه بها بفيروس "إيبولا" في ثلاث مقاطعات داخل البلاد.

وأشارت تقارير منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بالأيام السابقة، وسط استمرار انتشار المرض في مناطق متعددة.

أخبار ذات صلة
أميركا تخصص مطارا آخر للكشف عن إيبولا
هيئة صحية تحدد دولا أفريقية مهددة بتفشي فيروس إيبولا

وفي سياق متصل، حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي من احتمال امتداد الفيروس إلى عشر دول أفريقية، من بينها دول مجاورة لجمهورية الكونغو الديموقراطية مثل أوغندا وجنوب السودان ورواندا، إضافة إلى دول أخرى في شرق ووسط القارة.

ويُعد فيروس "إيبولا" من الأمراض شديدة العدوى، إذ ينتقل عبر سوائل الجسم، مثل الدم والقيء، ويتسبب في مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة.

المصدر: وام
إيبولا
أفريقيا
الكونغو
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
تتويج شباب الأهلي والشارقة بألقاب كأس الاتحاد للكاراتيه
الرياضة
تتويج شباب الأهلي والشارقة بألقاب كأس الاتحاد للكاراتيه
اليوم 11:51
شعار شرطة دبي
علوم الدار
"شرطة دبي" تحذِّر من خطورة استخدام الألعاب النارية والاتجار بها
اليوم 11:43
ضمن "الفارس الشهم 3".. دخول 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 930 طناً وكسوة العيد
علوم الدار
ضمن "الفارس الشهم 3".. دخول 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 930 طناً وكسوة العيد
اليوم 11:37
مقر المؤثرين ينظم برنامج "صناعة المحتوى عبر جوجل جميني"
علوم الدار
مقر المؤثرين ينظم برنامج "صناعة المحتوى عبر جوجل جميني"
اليوم 11:32
أفراد الأمن والسكان ينقذون ضحايا انفجار استهدف قطاراً في كويتا
الأخبار العالمية
مصابون بانفجار قرب خط للسكك الحديدية في جنوب باكستان
اليوم 11:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©