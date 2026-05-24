الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: مقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار قرب بوابات البيت الأبيض

عملاء الخدمة السرية بعد رفع الإغلاق في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة
24 مايو 2026 08:54

ذكر جهاز الخدمة السرية الأميركي أن أفراد الأمن أطلقوا النار على مسلح أطلق ​النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض، مضيفا أنه توفي بعد نقله إلى المستشفى مساء أمس ⁠السبت.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موجوداً في البيت الأبيض في ذلك الوقت.

وقال الناطق باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوليلمي في بيان إن الرئيس لم يتأثر بالحادثة.

أخبار ذات صلة
أمير قطر وترامب يبحثان المساعي الرامية لتثبيت التهدئة
ترامب: الاتفاق مع إيران "قريب إلى حدّ كبير"

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرجل الذي أطلق رصاصات عدة ليلة السبت قرب البيت الأبيض في واشنطن قبل مقتله "كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا" بالمقر الرئاسي الأميركي. 
وكتب ترامب على حسابه عبر منصة "تروث سوشال" الاجتماعية "أشكر جهاز الخدمة السرية الرائع وعناصر إنفاذ القانون على الاستجابة السريعة والمهنية الليلة لمسلح قرب البيت الأبيض، كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا بالمبنى الأعزّ في بلدنا". 
وأوضح الناطق أنه بعد الساعة السادسة مساء بقليل (العاشرة مساء بتوقيت غرينتش)، قام رجل كان قرب المحيط الأمني في البيت الأبيض "بإخراج سلاح من حقيبته وفتح النار".
وأضاف "ردّ عناصر الخدمة السرية بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به الذي نقل إلى مستشفى محلي حيث أُعلنت وفاته. وخلال إطلاق النار، أُصيب أحد المارة أيضا" من دون تقديم تفاصيل عن حالته.
ولم يُصب أي من عناصر الخدمة السرية.وطوّقت الشرطة مداخل البيت الأبيض.

المصدر: وكالات
إطلاق
دونالد ترامب
البيت الأبيض
إطلاق نار
آخر الأخبار
تتويج شباب الأهلي والشارقة بألقاب كأس الاتحاد للكاراتيه
الرياضة
تتويج شباب الأهلي والشارقة بألقاب كأس الاتحاد للكاراتيه
اليوم 11:51
شعار شرطة دبي
علوم الدار
"شرطة دبي" تحذِّر من خطورة استخدام الألعاب النارية والاتجار بها
اليوم 11:43
ضمن "الفارس الشهم 3".. دخول 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 930 طناً وكسوة العيد
علوم الدار
ضمن "الفارس الشهم 3".. دخول 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 930 طناً وكسوة العيد
اليوم 11:37
مقر المؤثرين ينظم برنامج "صناعة المحتوى عبر جوجل جميني"
علوم الدار
مقر المؤثرين ينظم برنامج "صناعة المحتوى عبر جوجل جميني"
اليوم 11:32
أفراد الأمن والسكان ينقذون ضحايا انفجار استهدف قطاراً في كويتا
الأخبار العالمية
مصابون بانفجار قرب خط للسكك الحديدية في جنوب باكستان
اليوم 11:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©