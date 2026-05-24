انهيار مبنى قيد الإنشاء في الفلبين

عمال الإنقاذ بجانب مبنى منهار في مدينة أنجلوس بمقاطعة بامبانغا
24 مايو 2026 09:24

حوصر ما لا يقل عن 30 شخصاً تحت مبنى قيد الإنشاء انهار قبل فجر اليوم الأحد، في مدينة أنجلوس بمقاطعة بامبانغا شمال الفلبين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مكتب الإعلام في المدينة.

وذكر المكتب إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 20 شخصا من المتضررين، بينما لا يزال ما بين 30 و40 محاصرين في موقع الانهيار.

وأوضح أن الحادث وقع عقب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مساء السبت، حيث سقطت أمطار بلغت كميتها حوالي 44 ملم على مدينة أنجيليس بين الساعة السابعة والثامنة مساء يوم السبت، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية المحلية.

وأضاف أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

المصدر: وكالات
