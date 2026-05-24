الصين تعدل حصيلة قتلى منجم الفحم

قال مسؤولون في إقليم شانشي شمال الصين في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من أمس السبت إنه بعد الفوضى ​التي أعقبت أسوأ كارثة تتعلق بالمناجم تشهدها البلاد منذ 17 عاما، جرى تحديد العدد الرسمي للقتلى عند 82 شخصا.

ولقي هؤلاء ⁠حتفهم جراء انفجار غاز وقع في منجم ليوشين ​يو للفحم بإقليم شانشي في وقت متأخر من ​يوم ‌الجمعة. وكانت تقارير وسائل الإعلام الحكومية ⁠ذكرت ​في البداية أن ما لا يقل عن 90 شخصا لقوا حتفهم.

وقال مسؤولون محليون في المؤتمر الصحفي إن العدد الأولي للوفيات الذي أوردته وسائل الإعلام ​الحكومية كان خاطئا.

وذكر قوه شياوفانغ، رئيس منطقة تشين يوان في شانشي حيث يقع المنجم "بعد الحادث، سادت الفوضى في الموقع، ولم يكن عدد العمال الذي أحصته الشركة واضحا، مما أدى إلى عدم دقة ‌عدد القتلى الذي أعلن بشكل ​أولي".

وكان يوجد 247 عاملا في المنجم تحت الأرض وقت وقوع الانفجار.

وقال قوه إن شخصين ما زالا في عداد المفقودين، وأصيب 128 شخصا ونقلوا ​إلى المستشفيات، في ‌حين ⁠نجا 35 ‌شخصا من دون إصابات.

وذكرت وكالة أنباء ‌الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس شي جين بينغ دعا السلطات أمس السبت إلى "عدم ادخار ⁠أي جهد" في علاج المصابين وإجراء عمليات البحث والإنقاذ. ​وأمر أيضا بإجراء تحقيق في الحادث.



