وزير الخارجية الأميركي: احتمال صدور إعلان بشأن حرب إيران اليوم

أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو باحتمال صدور إعلان في شأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق الأحد.

وصرح روبيو لصحافيين في نيودلهي "اعتقد أنّ ثمة احتمالا ربما أن يتلقى العالم خبرا جيدا في الساعات القليلة المقبلة".

وأوضح روبيو الذي يقوم بأول زيارة للهند أن الاتفاق المرتقب سيبدد مخاوف الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران.

وجاء تصريحه بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إن اقتراحا يشمل معاودة فتح مضيق هرمز "قطع شوطا كبيرا".

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال السبت أن التفاوض "قطع شوطا كبيرا، بانتظار التوصل إلى صيغة نهائية بين الولايات المتحدة وإيران، ودول أخرى عدة".