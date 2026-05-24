الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

وزير الخارجية الأميركي: احتمال صدور إعلان بشأن حرب إيران اليوم

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي
24 مايو 2026 12:38

أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو باحتمال صدور إعلان في شأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق الأحد.
وصرح روبيو لصحافيين في نيودلهي "اعتقد أنّ ثمة احتمالا ربما أن يتلقى العالم خبرا جيدا في الساعات القليلة المقبلة".
وأوضح روبيو الذي يقوم بأول زيارة للهند أن الاتفاق المرتقب سيبدد مخاوف الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران.
وجاء تصريحه بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إن اقتراحا يشمل معاودة فتح مضيق هرمز "قطع شوطا كبيرا". 
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال السبت أن التفاوض "قطع شوطا كبيرا، بانتظار التوصل إلى صيغة نهائية بين الولايات المتحدة وإيران، ودول أخرى عدة".

