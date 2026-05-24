إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج الأميركية إثر تسرب كيماوي

أعلن جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا الأميركية حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج في أعقاب حدوث تسرب من خزان للمواد الكيماوية بمنشأة صناعية في منطقة لوس أنجلوس الكبرى.

وقال نيوسوم على موقع (إكس) إن سلطات الولاية تقدم الدعم للسكان وتساعد السلطات المحلية في التعامل مع الحادث.

وحثت السلطات عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم، حيث استجاب نحو 40 ألف شخص وتوجهوا إلى الفنادق لقضاء ليلتهم أو بقوا في سياراتهم أو أماكن إيواء طارئة وفرتها السلطات.

يقع الخزان الذي يحتوى على نحو 130 ألف لتر في أراضي شركة جاردن جروف للطيران، جنوب شرق لوس انجلوس.

ويحتوى الخزان على مادة ميثيل ميثاكريلات، وهي مادة كيماوية سامة وقابلة للاشتعال تستخدم في إنتاج البلاستيك.