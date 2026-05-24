الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

البحرين: الحكم بالمؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية

24 مايو 2026 15:32

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين في جلستها اليوم بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، والحبس لمدة ثلاث سنوات للباقين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات في قضيتين منفصلتين ضمتا أحد عشر متهمًا بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.

 

ونسبت وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قوله إن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضيتين فور تلقيها بلاغين واستجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجرو التحريات، الذين أفادوا بأن تحرياتهم أسفرت عن توصلهم إلى قيام المتهمين بتزويد منظمة الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية داخل البحرين مما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.
وأشارت إلى أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد نُظرت الدعويين على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.

المصدر: وام
المؤبد
الحرس الثوري الإيراني
البحرين
