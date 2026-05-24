الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تكشف عن أسلحة متطورة استخدمتها لقصف أوكرانيا

روسيا تكشف عن أسلحة متطورة استخدمتها لقصف أوكرانيا
24 مايو 2026 17:24

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن نوع الصواريخ التي استخدمتها لقصف أوكرانيا ليل السبت الأحد.

أخبار ذات صلة
هجوم جوي بصواريخ وطائرات مسيرة يستهدف كييف
زيلينسكي يرد على مقترح ألماني بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي

وأكدت الوزارة استخدام صواريخ بالستية، وأخرى بالستية جوية، وصواريخ فرط صوتية بالستية جوية، لاستهداف أوكرانيا، مشددة على أن هذا الهجوم اقتصر على أهداف عسكرية.
وقالت الوزارة، في بيان "ردا على هجمات أوكرانيا على بنى تحتية مدنية على أراضي روسيا، وجهت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة كبيرة بواسطة صواريخ أوريشنيك البالستية، وصواريخ اسكندر البالستية الجوية، وصواريخ كينجال فرط الصوتية والبالستية الجوية، وصواريخ كروز من طراز تسيركون"، إضافة الى مسيّرات.
وأوردت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق اليوم، أن هجوم فجر، اليوم الأحد، أوقع أربعة قتلى.
ونقلت وكالة ​أنباء "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الهجمات، التي ‌تكللت جميعها ​بالنجاح، استهدفت منشآت القيادة العسكرية وقواعد ​جوية ‌ومنشآت ⁠أخرى ‌تابعة ‌للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

المصدر: وكالات
روسيا
صواريخ فرط صوتية
صواريخ أوريشنيك
صاروخ كينجال
صواريخ اسكندر
أوكرانيا
آخر الأخبار
عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة
الترفيه
عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة
اليوم 18:59
9.4 مليار درهم تمويلات «صندوق أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن
اقتصاد
9.4 مليار درهم تمويلات «صندوق أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن
اليوم 18:58
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على لبنان
الأخبار العالمية
تواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم الهدنة
اليوم 18:53
12 لاعباً شكّلوا حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي
الرياضة
12 لاعباً شكّلوا حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي
اليوم 18:45
الطواف حول الكعبة المشرفة
الأخبار العالمية
مئات آلاف الحجاج يطوفون حول الكعبة
اليوم 18:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©