روسيا تكشف عن أسلحة متطورة استخدمتها لقصف أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن نوع الصواريخ التي استخدمتها لقصف أوكرانيا ليل السبت الأحد.

وأكدت الوزارة استخدام صواريخ بالستية، وأخرى بالستية جوية، وصواريخ فرط صوتية بالستية جوية، لاستهداف أوكرانيا، مشددة على أن هذا الهجوم اقتصر على أهداف عسكرية.

وقالت الوزارة، في بيان "ردا على هجمات أوكرانيا على بنى تحتية مدنية على أراضي روسيا، وجهت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة كبيرة بواسطة صواريخ أوريشنيك البالستية، وصواريخ اسكندر البالستية الجوية، وصواريخ كينجال فرط الصوتية والبالستية الجوية، وصواريخ كروز من طراز تسيركون"، إضافة الى مسيّرات.

وأوردت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق اليوم، أن هجوم فجر، اليوم الأحد، أوقع أربعة قتلى.

ونقلت وكالة ​أنباء "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الهجمات، التي ‌تكللت جميعها ​بالنجاح، استهدفت منشآت القيادة العسكرية وقواعد ​جوية ‌ومنشآت ⁠أخرى ‌تابعة ‌للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.