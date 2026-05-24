الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يحذر بيلاروسيا من التورّط في أزمة أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
24 مايو 2026 20:02

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بيلاروسيا من التورّط في الأزمة الأوكرانية، بحسب ما أفاد به مصدر مقرّب من الرئاسة الفرنسية.
وجاء هذا التحذير خلال أول مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو منذ بدء أزمة أوكرانيا.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إنّ ماكرون "حذر من مخاطر السماح لبيلاروسيا بالانجرار" إلى أزمة أوكرانيا.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي "حث أيضا ألكسندر لوكاشنكو على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين العلاقات بين بيلاروسيا وأوروبا".
من جانبها، أكدت الرئاسة البيلاروسية، في بيان موجز على موقعها الإلكتروني، أنّ "الرئيسين ناقشا المشاكل الإقليمية، إضافة إلى علاقات بيلاروسيا بالاتحاد الأوروبي وبفرنسا خصوصا".
وأضاف البيان أنّ المحادثة جرت "بمبادرة من الجانب الفرنسي".
وأجرت روسيا وبيلاروسيا تدريبات مشتركة شملت أسلحة نووية في 18 مايو الجاري.
ونشر الجيش الروسي صاروخ "أوريشنيك"، وهو أحدث صواريخه فرط الصوتية والقادر على حمل رأس نووي، العام الماضي في بيلاروسيا المحاذية لثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، هي بولندا وليتوانيا ولاتفيا، فضلا عن أوكرانيا.
واستخدمت روسيا، اليوم الأحد، هذا الصاروخ للمرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة وذلك في إطار هجوم بالصواريخ والمسيرات على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
لافروف: الحل النهائي بشأن أوكرانيا سيكون عبر تسوية
روسيا: نقلنا ذخائر نووية إلى بيلاروسيا
المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
ألكسندر لوكاشينكو
بيلاروسيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
آثار انفجار في باكستان
الأخبار العالمية
باكستان: قوات الأمن تقتل 16 متطرفا
اليوم 22:01
الآلاف يشاركون في كرنفال الثقافات في برلين
الترفيه
الآلاف يشاركون في كرنفال الثقافات في برلين
اليوم 21:45
قوافل زايد الخير تبدأ مهامها المجتمعية للكشف المبكر عن الأمراض القلبية
علوم الدار
قوافل زايد الخير تبدأ مهامها المجتمعية للكشف المبكر عن الأمراض القلبية
اليوم 21:16
«لي روش»: النساء يشغلن 30% من مناصب صنع القرار الحكومي و16.6% في «الخاص»
اقتصاد
«لي روش»: النساء يشغلن 30% من مناصب صنع القرار الحكومي و16.6% في «الخاص»
اليوم 20:46
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم المؤتمر الدولي لدراسات الأديان في إيطاليا أكتوبر المقبل
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم المؤتمر الدولي لدراسات الأديان في إيطاليا أكتوبر المقبل
اليوم 20:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©