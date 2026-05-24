ماكرون يحذر بيلاروسيا من التورّط في أزمة أوكرانيا

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بيلاروسيا من التورّط في الأزمة الأوكرانية، بحسب ما أفاد به مصدر مقرّب من الرئاسة الفرنسية.

وجاء هذا التحذير خلال أول مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو منذ بدء أزمة أوكرانيا.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إنّ ماكرون "حذر من مخاطر السماح لبيلاروسيا بالانجرار" إلى أزمة أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي "حث أيضا ألكسندر لوكاشنكو على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين العلاقات بين بيلاروسيا وأوروبا".

من جانبها، أكدت الرئاسة البيلاروسية، في بيان موجز على موقعها الإلكتروني، أنّ "الرئيسين ناقشا المشاكل الإقليمية، إضافة إلى علاقات بيلاروسيا بالاتحاد الأوروبي وبفرنسا خصوصا".

وأضاف البيان أنّ المحادثة جرت "بمبادرة من الجانب الفرنسي".

وأجرت روسيا وبيلاروسيا تدريبات مشتركة شملت أسلحة نووية في 18 مايو الجاري.

ونشر الجيش الروسي صاروخ "أوريشنيك"، وهو أحدث صواريخه فرط الصوتية والقادر على حمل رأس نووي، العام الماضي في بيلاروسيا المحاذية لثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، هي بولندا وليتوانيا ولاتفيا، فضلا عن أوكرانيا.

واستخدمت روسيا، اليوم الأحد، هذا الصاروخ للمرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة وذلك في إطار هجوم بالصواريخ والمسيرات على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا.