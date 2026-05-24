الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى بهجوم روسي واسع على أوكرانيا

عمال نظافة في موقع غارة روسية في كييف (رويترز)
25 مايو 2026 02:24

كييف (وكالات)

شنت روسيا هجوماً واسعاً بالصواريخ والمسيرات على كييف أوقع أربعة قتلى فجر أمس، بحسب ما أفادت السلطات، بعدما توعّد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة موسكو.
وأفادت مصادر بأن دوي انفجارات قوية سُمع على دفعات عدة في العاصمة الأوكرانية طوال ساعات الفجر الأولى، في هجوم قال سلاح الجو إنه شمل 600 مسيّرة و90 صاروخاً.

أخبار ذات صلة
روسيا تكشف عن أسلحة متطورة استخدمتها لقصف أوكرانيا
هجوم جوي بصواريخ وطائرات مسيرة يستهدف كييف

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن شخصين قُتلا في العاصمة وأُصيب العشرات، فيما أفاد حاكم منطقة كييف بأن شخصين قُتلا أيضاً هناك.
وأفاد سلاح الجو الأوكراني عبر «تلغرام» بأنه رصد ما مجموعه 90 صاروخاً و600 مسيرة مختلفة الأنواع، وخصوصا صاروخاً بالستياً متوسط المدى، موضحاً أنه تم اعتراض 55 صاروخاً و549 مسيرة.
 وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية أطلقوا خلال الهجوم صاروخ «أوريشنيك» فرط الصوتي القادر على حمل رأس نووية، ما أسفر عن 69 جريحاً في العاصمة.
وقال زيلينسكي عبر «تلغرام»: «ثلاثة صواريخ روسية استهدفت منشأة لتزويد المياه، وسوق احترق، وعشرات المباني السكنية تضررت، وكذلك عدد من المدارس». 
وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ اوريشنيك المتوسطة المدى وذات القدرة النووية، وقالت إنها رداً على هجمات أوكرانيا على بنى تحتية مدنية على أراضي روسيا، لافتة أيضا إلى أنها استخدمت صواريخ بالستية جوية، وصواريخ فرط الصوتية،  وصواريخ كروز، إضافة إلى مسيّرات.
اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن روسيا وصلت إلى طريق مسدود في ساحة المعركة؛ لذا ترهب أوكرانيا بشن ضربات متعمدة على مراكز المدن.
 وأضافت أن استخدام موسكو لصواريخ أوريشنيك البالستية متوسطة المدى - وهي أنظمة مصممة لحمل رؤوس نووية - ليس سوى أسلوب للترهيب السياسي وشكل متهور للابتزاز النووي. من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استخدام صاروخ أوريشنيك البالستي يعكس نوعاً من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو، ويشكل مأزق حربها على أوكرانيا.
بدورها، نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني باستخدام روسيا لهذا الصاروخ.
 وكان زيلينسكي حذر السبت من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة قد تستخدم فيها صاروخها من طراز «أوريشنيك».
 كذلك أعلنت السفارة الأميركية في كييف في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت معلومات حول هجوم جوي قد يكون ضخماً، يمكن أن يحصل في أي وقت خلال الساعات الـ24 المقبلة. وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري على ضربة أوكرانية بمسيرات استهدفت ليل الخميس الجمعة كليّة مهنيّة في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، أوقعت 18 قتيلاً على الأقل وأكثر من 40 جريحاً.

مواقع مدنية
نفت كييف أن تكون استهدفت مواقع مدنية مؤكدة أنها ضربت وحدة روسية من المسيرات متمركزة في المنطقة. وطلب زيلينسكي من الأسرة الدولية الضغط على روسيا لثنيها عن شن هجوم مماثل، محذراً من أن أوكرانيا «سترد بشكل تام ومتساوٍ على كل ضربة روسية».

روسيا
أوكرانيا
هجوم روسي
موسكو
كييف
الصواريخ
آخر الأخبار
ثاني الزيودي خلال مشاركته في جلسات المنتدى (وام)
الأخبار العالمية
الزيودي: مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً
25 مايو 2026
دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحصار سارٍ لحين التوصل لاتفاق مع إيران
25 مايو 2026
سفن شحن في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في مضيق هرمز «إرهاب عابر للحدود»
25 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
تأهب بريطاني لمهمة محتملة لتطهير «هرمز» من الألغام
25 مايو 2026
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان وإنذارات إخلاء جديدة
25 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©