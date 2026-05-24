الأخبار العالمية

إجلاء 79 مريضاً ومرافقاً من غزة للعلاج بالخارج

25 مايو 2026 02:24

غزة (وكالات) 

شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة من قطاع غزة شملت 79 فرداً، من بينهم 38 مريضاً و41 مرافقاً، وذلك عبر معبر رفح البري، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن عملية الإجلاء جرت من خلال ترتيب ميداني وخدمات إسعافية وفرتها طواقم الجمعية، التي تولّت مهام النقل والتأمين والمرافقة، بما يضمن وصول المرضى والمرافقين بشكل آمن إلى نقاط السفر لاستكمال علاجهم في الخارج.
وأكدت الجمعية أن هذه المشاركة تأتي في إطار دورها الإنساني المستمر في دعم المرضى وتخفيف معاناتهم، عبر الإسناد الطبي واللوجستي لعمليات الإجلاء، إلى جانب المتابعة الميدانية للحالات بالتنسيق مع الجهات الصحية والدولية ذات العلاقة.
في الأثناء، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من حرمان مرضى الفشل الكلوي من جلسات الغسيل بسبب عدم توافر الأدوية في القطاع.
وقالت الوزارة في بيان، إن التدهور الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية يُفاقم وبشكل يهدد حياة الآلاف من المرضى، مشيرة إلى 250 مريضاً بالفشل الكلوي قد يُحرمون من جلسات الغسيل، إضافة إلى أن 8 أطفال ممن يُعانون من الفشل الكلوي ستتوقف جلسات الغسيل لهم بسبب عدم توافر الفلاتر، كما أن عدم توافر حقن الأنسولين الخاصة بمرضى السكر يزيد من تعقيدات الحالة الصحية لـ 11 ألف مريض سكر.

